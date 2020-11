"Plata o plomo": directora de centro de salud renunció tras amenaza de muerte

Cintia Sgavetti, la directora del Samco de Santo Tomé, principal efector de salud de la ciudad, presentó su renuncia la semana pasada tras recibir amenazas de muerte. En una carta que escribió para comunicar la situación dijo que atentaron contra su integridad y la de su familia a través de un mensaje escrito.Este martes se realizó un abrazo simbólico al Samco en repudio de los hechos violentos en contra de la ex directora. En el acto en el que participaron diversas autoridades, entre ellas la intendenta de Santo Tomé Daniela Qüesta, una de sus compañeras leyó la carta que Sgavetti envió a todo el equipo del Samco.Tras la emoción de las palabras, la trabajadora del efector de salud dialogó con el móvil de Aire de Santa Fe y contó de qué se trató la amenaza a la ex directora. "Plata o plomo", esas fueron las palabras textuales que contenía un papel escrito con recortes que recibió en su casa Sgavetti. "No sabemos qué quiere decir, ni por qué la amenazaron, solo sabemos que es la frase sacada de la película", contó preocupada la compañera de la víctima.La compañera de Sgavetti recordó toda su carrera profesional junto a la ex directora del Samco, ahora amenazada. "Las dos comenzamos acá juntas, con la residencia y la práctica de medicina", explicó.Por último, las personas en el lugar pidieron que se siga la investigación de lo ocurrido. "Hay muchas cámaras en la zona de la casa", añadió la compañera de Sgavetti.