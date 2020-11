Triple crimen en Paraná: Amenazas, un auto quemado y una pista que se fortalece

Catorce balazos en los cuerpos

La investigación del triple crimen ocurrido el domingo a la siesta en Paraná avanza. Si bien por el momento todavía no se descarta ninguna hipótesis, la pisa que apunta hacia la provincia de Santa Fe sigue fortaleciéndose.Trascendió que los vínculos de los hermanos Barreto, conocidos como Los Teros, con narcotraficantes de Santa Fe y Rosario, venían desde hacía tiempo. Y los problemas con ellos también.el fiscal Martín Wasinger.Al respecto, diariopublica hoy queque llegan a la investigación que intenta localizar a los responsables del triple homicidio ocurrido en la siesta paranaense del domingo. Por eso, por estas horasUna de las víctimas fue Cristian Barreto, de 43 años, mientras que su hermano Víctor logró escapar de los balazos entre los yuyos de un baldío lindero a su vivienda del barrio Los Paraísos. También resultaron muertos de la ejecución del sicario el nuevo socio de Los Teros, Germán Morrón Herlein de 32 años, y el soldadito de los hermanos, Laureano Morales de 25.para apuntalar las sospechas, pero también surgió que un auto que habría actuado como apoyo. Se hablaba de un VW Vento radicado en Rosario, pero en realidad se trataba deel 5 de noviembre.Fuentes policiales informaron que desde el año pasadoque los amedrentaron a ellos y sus familiares, mientras quepor mercadería que no pagaron.Pero los vínculos con Rosario estarían más lejos en el tiempo. Hay investigadores que señalan su relación con el narco prófugo Germán Velázquez. Se trata del hombre que estuvo viviendo en pleno centro de Paraná hasta el año pasado, y ahora está procesado en una causa por narcotráfico que se tramita en la Justicia Federal de la ciudad Santa Fe. En la misma aparece nada menos que como el proveedor del empresario rosarino Luis Paz, detenido y procesado por narcotráfico y lavado de activos. A fines de 2018, Paz cayó junto a un arquitecto de Santa Fe que tenía casi 150 kilos de marihuana.Velázquez tiene hoy pedido de captura nacional e internacional, aunque no se sabe si alguien realmente lo busca. Sí se sabe que juega en las grandes ligas del narco nacional.Según, su vínculo con Los Teros Barreto es bastante estrecho. En una causa por una estafa con cuento del tío en Paraná, la Policía secuestró un auto Toyota Corolla. Allí había una multa a nombre de Velázquez y un celular cuyo titular era Víctor Barreto.Según pudo saber, ayer a la siesta, una vez finalizadas las autopsias, entregaron los cuerpos a los familiares. Wasinger espera el informe final de los médicos forenses, aunque el mismo podría tardarse porque son tres víctimas y se evalúa hasta la trayectoria de los proyectiles.Uno de los aspectos que resultaron claves en la investigación fueron las imágenes de las cámaras de seguridad, que arrojaron resultados coincidentes con los narrados por vecinos, quienes indicaron que los autores del hecho fueron dos sujetos en moto, con los cascos colocados. Asimismo, se pudo establecer queAparentemente, Morales y Herlein habían llegado hasta el lugar a mostrarles un auto a los hermanos Barreto. Estaban desarmados, conversando, frente a la casa de éstos cuando se produjo el ataque.Los testigos fueron entrevistados en el lugar a lo largo de cinco horas y fue el único momento en el que el sobreviviente relató lo acontecido.