Vecinos de Barrio Bajada Grande piden "que se retire una familia conflictiva"

Hace tres días que se suceden reuniones entre vecinos de barrio Bajada Grande y personal de comisaría 11º. Carlos Benítez, desde la dependencia , indicó a Elonce TV que la preocupación se acrecentó desde el domingo "a causa de un ilícito de una familia que viene teniendo problemas en el barrio, a raíz de ilícitos".



"Hay tres individuos, uno de ellos menor, que vienen delinquiendo. Los vecinos ya no soportaban más los robos e intentaron hacer justicia por mano propia. La policía debió intervenir para evitar ese tipo de accionar. Los habitantes de esta zona intentaron quemar el domicilio de estas personas. El agotamiento de los vecinos es entendible, pero nosotros como policías no podemos permitirles eso", relató.



Estas personas "recuperaron la libertad y los vecinos intentaron nuevamente tomar justicia por mano propia e incendiar el domicilio. Querían que la familia completa se retire. En la vivienda queda la mamá con hijos menores y un mayor de edad que tiene un dispositivo de tobillera electrónica y que viene efectivizándose en esta dependencia desde hace unos dos meses", detalló.



El conflicto se produce en zona de calles Baxada del Paraná y Pasaje C.



"Les hemos comunicado a los vecinos que desde la comisaría hemos hablado con Fiscalía, con los juzgados intervinientes, con los delegados judiciales, informando la situación. Se ha dado respuestas por parte de la Justicia: cuando estas personas recuperaron la libertad, lo hicieron con restricciones hacia el barrio y los damnificados, no se había realizado por escrito aún y desde la comisaría, en comunicación con la Fiscalía intervinientes logramos que se efectivizara la medida en horas de la noche, procediendo a retirar a los masculinos vinculados con las restricciones a otro domicilio fuera de la jurisdicción de Bajada Grande", dijo. Elonce.com.