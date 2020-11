Desalojaron a ocho familias con 23 niños de un predio ocupado

Ocho familias con 23 niños fueron desalojadas esta mañana de un predio ocupado conocido como Los Pinos, en la localidad salteña de San Lorenzo, durante un operativo policial ordenado por una jueza de Garantías, informaron fuentes judiciales.



La jueza de Garantías Ada Zunino ordenó el desalojo de los ocupantes de un terreno ubicado en el barrio Nueva Esperanza, luego de cumplidos los cinco días que se les había concedido para la desocupación en forma voluntaria del terreno.



En la resolución, la jueza dio intervención al Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia y a la Cooperadora Asistencial de la Municipalidad de San Lorenzo para que verifique si las personas desalojadas cuentan con los requisitos necesarios para que se les otorgue una solución habitacional.



La medida había sido solicitada el miércoles 11 de este mes por el fiscal Penal de la Delegación de San Lorenzo, Pablo Paz, y los ocupantes fueron notificados ese mismo día de la intimación al desalojo voluntario, explicaron los voceros.



Hay trece mujeres acusadas del delito de usurpación bajo la modalidad de clandestinidad, detallaron las fuentes.



Esta mañana, cerca de un centenar de policías de Infantería, Caballería y otras divisiones desalojaron a las familias, que hace un año y tres meses permanecían asentadas en el lugar, ubicado en el barrio Nueva Esperanza, de la localidad de San Lorenzo, en el departamento Salta Capital.



Se trata de ocho familias, algunas encabezadas por mujeres víctimas de violencia de género, con 23 niños, que habían montado sus casas de manera precaria en lo que denominaron el asentamiento Los Pinos.



La diputada nacional por Salta, del Frente de Todos, Verónica Caliva, publicó en sus redes sociales su "repudio total a la jueza Ada Zunino", y detalló que "esta jueza sin perspectiva de género que no resguarda los derechos de estas niñas y niños y desaloja a mujeres víctimas de violencia de género y a sus pequeños hijos no puede seguir administrando justicia".



"La jueza Zunino y el Gobierno de la provincia de Salta son los responsables de tirar a la calle a estas familias de alta vulnerabilidad", sostuvo la legisladora nacional.



Por su parte, el diputado provincial por el Partido Obrero, Claudio Del Plá, explicó que "estamos enfrentando un desalojo en el barrio Los Pinos", y precisó que se trata del "desalojo 39 de (el gobernador Gustavo) Sáenz en lo que va del año en la provincia".



"El contraste de este desalojo es una política de vivienda que no existe. No hay lotes, ni tierras ni política de urbanización", sostuvo, tras lo que agregó que "el gobierno pretende resolver con garrotazos una demanda popular que abarca a 70 mil familias en la provincia".