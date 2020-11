Familiares de niña herida con balas de goma se manifestaron frente a Tribunales

Policiales Niña de tres años fue herida con postas de goma en un procedimiento policial

Este martes, pasadas 12.30 horas, familiares de Yoselin Monzón se manifestaron frente al palacio de Tribunales de la ciudad de Concordia, para pedir justicia por la niña que fue herida en un procedimiento policial, el pasado 3 de agosto.En cuanto al estado de salud de la pequeña de tres años, Monzón indicó que "mejoró mucho pero estuvo varios días internada". Y agregó que "la causa estuvo parada durante tres meses pero sino hubiese sido por el Dr. Jáuregui, no se habría avanzado y todo quedaría en la nada".Por su parte, Martín Jáuregui, abogado de la familia de Yoselin, indicó aque "estamos incorporados recién a la investigación y pude verificar que dentro del expediente hay algunos testimonios que corroboran la versión de la denunciante y quedamos comprometidos con la fiscalía en hacer comparecer dos testigos más"."Nos interesa tener acreditada la materialidad del hecho, en cuanto a la autoría y la relación causal, es decir, la autoría en manos de un efectivo policial que ingresa a un lugar, que estoy convencido que fue ilegal el proceder; y nos interesa probar, y así va a quedar acreditado, que una menor que no tenía nada que ver fue alcanzada por postas de goma y esto denota la existencia en el procedimiento de itakas que están totalmente contraindicadas por protocolo".Vale recordar que la investigación está en manos del fiscal Arias.Sobre los efectivos que participaron de ese procedimiento, el abogado indicó que tanto en Fiscalía como en la policía "saben quién es el efectivo que habría efectuado el disparo, pero no está completada la rueda de reconocimiento".Finalmente, sobre el estado de salud de la pequeña, Jáuregui dijo que "tiene un enorme daño psicológico a consecuencia de la injusta agresión que sufrió".