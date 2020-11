"Nada justifica matar una persona", apuntó el padre de joven asesinado en Paraná

El último diálogo

Un disparo en la cintura

"Lo mataron, lo asesinaron"

Leonardo Podestá, de 20 años, fue asesinado de un disparo en la cintura el sábado 14 en Paraná; su cuerpo fue hallado en la zona del totoral, en calle Valentín Déniz al final del barrio Cáritas, más precisamente en el área de bañados.El cuerpo tenía una herida de bala a la altura de la cintura. No se halló arma en el lugar por lo que a Policía interrogó a los vecinos, quienes confirmaron no conocer a la víctima del homicidio.Por el crimen, fuentes policiales confirmaron aque fue demorado un hombre, de 43 años, por su presunta vinculación con el hecho. Según se indicó, el sujeto "es de la zona, porque vive a metros del lugar donde fue localizado el cuerpo de la víctima".Mario Podestá, el padre de la víctima de homicidio, antecomunicó que tras una entrevista con el fiscal que lleva adelante la causa, éste le informó que "hubo un detenido pero que lo soltó tras tomarle declaración".Podestá (p) teme que haya "entorpecimientos" en la investigación y prometió que iniciará un camino de lucha por Justicia "para que no haya más víctimas de homicidios en la ciudad". "Nada justifica matar a una persona", sentenció."En la noche del viernes, mi hijo me dijo que iba a casa de una chica, sobre una cortada en diagonal con calle Croacia Sur, y después me enteré que lo encontraron sin vida en otro lugar, cerca de donde vivo, en una zona de pastizales", rememoró Podestá (p) al lamentar que no sabe lo que pasó en torno al crimen de su hijo: "Los únicos que lo saben son él y el que lo mató", indicó.Y continuó: "El homicidio habría sido en la madrugada del sábado, o sea que estuvo todo ese tiempo en el descampado hasta que lo encontraron a la tarde; yo me enteré a las 20.30hs por una allegada a él, ella fue quien nos avisó".En relación a la causa de muerte, el hombre contó que le solicitó al fiscal que le explique qué fue lo que pasó, "pero lo único que me dijo fue que el forense le indicó por teléfono que tenía un disparo en la cintura". Podestá (p) también comentó que vio en el cuerpo de su hijo, "un hematoma en el ojo, y algunos golpes y raspones".Podestá (p) apuntó que su hijo "conocía a la chica de la zona de donde apareció muerto". Consultado porsobre cuál podría haber sido el origen del homicidio, éste descartó un ajuste de cuentas relacionado al narcotráfico."Quizás fue una pelea, no sé qué pasó, pero él no andaba con armas. Era una buena persona", remarcó el hombre al reconocer que el muchacho "tuvo ingresos a la comisaría"."Nada justifica matar a una persona", sentenció al remarcar: "A él lo mataron, lo asesinaron"."La lucha que inicio es para que alguien se haga cargo, que alguien pague, para que se haga Justicia, porque después de todo lo que pasó el fin de semana, hoy me tocó a mí y a mi familia, y la Justicia tiene que empezar a trabajar, para que no haya otros casos como este", argumentó.