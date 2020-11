Ofrece ayuda y contención a un chico de 13 años que le robó en su comercio

Un ladrón entró a robar el fin de semana a una carnicería y una casa de Villa Gobernador Gálvez. Las cámaras de seguridad revelaron que se trata de un chico joven, casi un niño. Por eso la víctima, lejos de dejarse llevar por la ira del momento, le ofreció públicamente ayuda y contención.



Se lo conoce como "El Reja" y mantiene en vilo al barrio. Justamente, por su capacidad física y destreza para sortear rejas y colarse en domicilios, sobre todo comercios, con fines delictivos.



"Es algo insólito cómo entra. Primero me dio mucha bronca y calentura. Después, al ver los videos de las cámaras, me dio más impotencia porque me entró a robar una criatura. Tiene entre 13 y 14 años", contó Guillermo, que tiene un local en Richieri 2800 de la localidad santafesina.



Contó que a él le sustrajo "algo de dinero que había en la caja" pero que el joven ladrón también se metió en la casa de una mujer, donde se hizo de más plata y varias pertenencias.



"Me gustaría saber quién es, hablar con él, con la madre. Me gustaría ayudarlo, contenerlo. Tenemos una escuela de fútbol con mi familia que se Club La Richieri. Si llega a escuchar, quisiera que venga, quisiera ayudarlo", expresó Guillermo, conmovido por la corta edad de quien le robó.