Triple crimen en Paraná: Las tres pistas que barajan los investigadores

Continúa la investigación del triple crimen ocurrido el domingo a la siesta en Paraná. Laureano Morales, de 20 años; Germán Herlein, de 32; y Cristian Barreto, de 43 años, cayeron ultimados, alrededor de las 15, en calle Las Camelias, entre Ovidio Lagos y Mihura, en Paraná. Ayer, el fiscal Martín Wasinger, confirmó aque todos los asesinados tenían disparos en sus cabezas, al tiempo que corroboró que ""Tengo más de" expresó en comunicación con, al tiempo que admitió que una de las hipótesis que se maneja es unLa fuerte posibilidad que se trate de un crimen por encargo estuvo presente desde el mismo inicio de la investigación. Fuentes policiales deslizaron que la modalidad del grave hecho da cuenta de un crimen planificado que sorprendió a las víctimas. En este sentido, se mencionó queEl dato no es menor, habida cuenta que los tres tendrían antecedentes vinculados a la comercialización de estupefacientes. En esta líneaFuentes consultadas porprecisaron que se investigan "varias hipótesis" y añadieron que la complejidad del caso amerita sopesar cada una de las evidencias que se van recabando. Así, se espera con mucha expectativa las pericias a las numerosas vainas que se secuestraron en el lugar del hecho.Otra línea de investigación que trabaja personal de Inteligencia Criminal, consiste en el análisis de varias cámaras de seguridad que hay en la zona. Los investigadores esperan obtener información respecto a qué es lo que realmente sucedió, cuántas personas cometieron el ataque y si hubo apoyo de autos u otras motos, tal como refirieron algunos vecinos.También. Se trata de Víctor Barreto, que logró salvar su vida tras correr y ocultarse cuerpo a tierra en un baldío con mucha vegetación. Las fuentes deslizaron que aún no se le tomó declaración porque no está en condiciones. Los investigadores esperan lograr saber qué hacían todos juntos y si hubo problemas previos que puedan aportar a determinar los móviles del ataque.