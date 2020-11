Concordia: tras violento asalto, vecinos se manifestaron pidiendo seguridad

Pasadas las 18 horas de este lunes, unos 50 vecinos del barrio Bancario y zonas aledañas, de Concordia, cortaron Avenida Eva Perón y De Los Viñedos por reclamo contra la inseguridad y tener respuestas por los robos que vienen sufriendo.Juan Irungaray, quien fue víctima de la inseguridad en la noche del domingo cuando fue a guardar su camioneta en la cochera junto con su pequeño hijo de 3 años, contó que "fue abordado por 4 personas que circulaban en dos motos". Tras apuntarle en la cabeza al niño, se llevaron la billetera, los documentos y las llaves de la camioneta que estaba guardando el hombre."Los vecinos se arrimaron y fue un apoyo increíble", remarcó Irungaray y agregó que "en el barrio de no pasar nada pasó a estar bravo". Y relató el hecho que vivió este domingo diciendo que "lo que pasé yo fue que, salgo de casa con mi bebó a guardar la camioneta que está a una cuadra", fue allí que "cuando estaba maniobrando la camioneta veo a dos motos, cuando quise acordar del lado conductor uno de ellos me apuntó a mi hijo y me dijo: quedate quieto porque lo quemo".A su vez señaló que los delincuentes "actuaron a cara descubierta, sin barbijo, sin nada", mientras que "las motos no tenían luces ni patente". Subrayando que tras el hecho vivido "no pude dormir de la impotencia que tenía porque fue horrible", supo Diario Río Uruguay.Vale remarcar que la protesta fue entre las 18 y 18.30 horas, luego de ese horario se hizo presente un móvil de la comisaría sexta que tiene jurisdicción allí. Además, el Jefe Departamental de Policía, Jorge Cancio se mostró predispuesto para recibir a los vecinos.