Muy preocupante: Un ataque organizado y cinco crímenes en Paraná

La tranquilidad de un domingo a la siesta en Paraná se rompió alrededor de las 15 de la víspera. Más de 20 disparos se cobraron la vida de tres hombres en calle Las Camelias, entre Ovidio Lagos y Mihura. Y un cuarto se salvó de milagro, cuando dos personas en moto y con los cascos colocados se aproximaron hacia donde estaban para acribillarlos a balazos con armas 9 milímetros. Fueron ultimados a balazos Laureano Morales, de 20 años; Germán Herlein; y Cristian Barreto, de 43 años.Si bien todavía se recuerda el triple crimen ocurrido el año pasado en una vivienda en Valentín Denis y Procesión Náutica, del barrio Bajada Grande de Paraná, por el cual se responsabilizó a integrantes de la familia Siboldi, el sucedido ayer tiene características totalmente distintas.No se registra en la historia policial reciente de Paraná un hecho de sangre de este tipo, en el cualcon la clara intención de matarlas a sangre fría.La conmoción se notó no sólo entre los vecinos del lugar donde sucedió el triple crimen, sino que en toda la ciudad y el resto de Entre Ríos "abrieron los ojos" ante un hecho que resulta muy preocupante, pese a que es poco habitual.Por el momento no hay otros testigos presenciales más allá del hermano de una de las víctimas, el cual logró escapar, aunque por el momento se ha negado a brindar mayores precisiones., mientras buscan corroborar si un auto les brindó apoyo logístico.Es decir, si estas cuestiones logran hilvanarse,, lo que resulta alarmante en nuestra provincia.: Hay quienes aseguran que quienes fallecieron en el lugar donde fueron baleados, fueron "rematados" con un disparo en la cabeza una vez que estaban en el suelo.Como si esto fuera poco, un homicidio precedió al triple crimen y otro se produjo pocas horas después del mismo en la capital entrerriana.. El hallazgo se produjo en la zona del totoral, en calle Valentín Dénis al final del barrio Caritas, más precisamente en el área de bañados.. El cuerpo tenía un disparo a la altura de la cintura. Por el hecho detuvieron al presunto implicado, de 42 años.. La víctima se desplomó frente a una panadería tras caminar varias cuadras, luego de ser herido mortalmente, en la zona de la Villa 351, "a donde la víctima, habría llegado a bordo de un remís para, aparentemente, comprar narcóticos". Fue identificado comoAsimismo, si bien el hecho de sangre no se produjo esta semana, falleció el joven que había sido baleado en barrio La Palangana de Paraná. Luis Bravo tenía 23 años y había sido herido el 28 de octubre en que se desató el conflicto en el asentamiento, a la vera del arroyo Colorado.