Triple crimen en Paraná: confirmaron que las víctimas tenían antecedentes

Laureano Morales, de 20 años; Germán Herlein, de 32; y Cristian Barreto, de 43 años, fueron asesinados a balazos este domingo en Paraná; el hecho ocurrió alrededor de las 15hs en calle Las Camelias, entre Ovidio Lagos y Mihura.comunicó ael subjefe de la División Investigaciones, Ángel Ricle., a quien se aguardaba que saliera de su estado de shock dado que su testimonio sería clave para la investigación.En la oportunidad, el comisario comentó que los investigadores trabajan con los registros de las cámaras de seguridad y el testimonio de quienes pudieron haber visto lo que pudo haber pasado."Hay varias hipótesis" en torno al triple crimen, refirió Ricle y de acuerdo a lo que anunció a, "no se descarta nada".Se sabe que los atacantes fueron dos personas en una motocicleta que habrían llevado colocados los cascos. Se sigue evaluando para intentar corroborar si un auto les brindó apoyo logístico.También está confirmado quey que las balas usadas eran calibre 9 milímetro. No obstante, buscan determinar si todas las vainas pertenecen a la misma arma, aunque por la cantidad de disparos se estima que podría haberse usado más de una.y con el transcurso de la investigación iremos a dilucidar lo que pudo haber pasado", sentenció al reconocer que tanto Barreto como Herlein y MoralesFinalmente, el comisario reveló que. Y en ese sentido, aclaró, "fueron pérdidas de vidas", pero valoró que no han sido "homicidios en ocasión de robo"."Fueron circunstancias que escapan a lo que es la prevención porque la situación de un homicidio.. han sido crímenes por problemas que han tenido con otra persona, problemas entre ellos", explicó.