Trágico accidente enluta a Nogoyá: Murió un adolescente de 15 años

Un joven de 15 años perdió la vida trágicamente en horas de la noche del domingo en la ciudad de Nogoyá.



Según los primeros datos brindados por fuentes policiales, el trágico hecho se produjo pasadas las 20 de la víspera, cuando el adolescente habría ido caminando por la banquina de la ruta 26, en inmediaciones del Polideportivo de la ciudad.



En circunstancias que todavía se trata de establecer, habría sido golpeado por el acoplado de un camión, cuyo conductor, al advertir lo ocurrido, se detuvo inmediatamente en el lugar.



El fiscal dispuso la extracción de sangre al chofer del camión, el cual no quedó detenido, puesto que las autoridades judiciales consideraron que la situación no lo requería.



Esperan que las pericias determinen fehacientemente cómo sucedieron los hechos. No quedó detenido.