Investigan posible transporte de explosivos para presunto atentado en Argentina

Hace algunos días,que tuvo su punto de origen en Encarnación, Paraguay,Fuentes policiales le aseguraron aque, que hasta el momento se investigó de dónde provino y que aún no se encontró ningún material ni tampoco el transporte en cuestión.El sitio porteño comunicó que constató que se investigaron cuentas de Facebook y allí no se descubrió ningún contenido relacionado con terrorismo., revelaron.Fuentes cercanas a la investigación detallaron que el mensaje, recibido ayer por la mañana, alteró sobre el posible intento de ingreso a la Argentina de nitrato de amonio -un componente utilizado para la fabricación de explosivos- por parte de una persona, procedente del país vecino.Al respecto, el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, Jorge Knoblovits, relató a: "La DAIA está en tema desde el minuto cero. Estamos en contacto con el Ministerio de Seguridad, con la ministra Sabina Frederic.y uno de los trabajos que realizan las autoridades es detectar la existencia del mismo a través de un rastrillaje por todo el país", agregó Knoblovits.El ingreso desde Paraguay habría sido con destino a Posadas, provincia de Misiones. En la causa interviene el Juzgado Federal N°6, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.Por otra parte, el personal de la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina (PFA) consultó con la jueza y decidió poner en conocimiento de la situación a las cuatro fuerzas policiales y de seguridad federales, a la Dirección General de Aduanas y la Dirección Nacional de Migraciones, atento al posible intento de ingreso de la persona en cuestión.En Encarnación, localidad que pertenece al departamento de Itapúa, la Policía paraguaya secuestró -hace algunos días-. Los portales locales detallaron que la incautación ocurrió el jueves por la madrugada a la altura de la localidad de Coronel Bogado.Los agentes del departamento Antisecuestro de la Policía Nacional detuvieron la marcha de un colectivo que hacía el recorrido comprendido desde Asunción hasta María Auxiliadora, localidad ubicada frente a El Alcázar, provincia de Misiones.La dinamita en gel estaba fraccionada en 12 cartuchos de un kilo y medio cada uno. Se cree que, de explotar, la onda expansiva alcanzaría un radio de 400 a 500 metros.El jefe del departamento mencionado, Nimio Cardozo, declaró que este tipo de explosivos "se camufla mejor en el transporte público. Estaba en un bolsón grande, es un paquete grande. Es peligrosa".Y detalló: "Hace bastante tiempo estamos haciendo trabajo de inteligencia en Itapúa por secuestros y por incidentes en la penitenciaría. En estos días surgió que una de las organizaciones criminales tenía la intención de comprar dinamita en gel para cometer un hecho vandálico en la penitenciaría. Una de las hipótesis es que iba a la cárcel Cereso de Encarnación".Hasta el momento no se pudo identificar a los responsables del bolso con los explosivos. Cardozo completó: "Se está verificando el bus, la lista de pasajeros y el código que se coloca en los bolsones".por lo que cualquier referencia a potenciales repeticiones de esos hechos es analizada y seguida por las autoridades argentinas.