Huyeron tras ser sorprendidos robando cables: un menor fue aprehendido

Foto: El Sol

Al aproximarse el personal, dos sujetos emprendieron fuga abandonando algunos elementos que estaban utilizando para cortar y robar cables (ya habían quitado un tramo importante).



En este sentido, Maximiliano Benedetto, director del Parque San Carlos, comentó que "se inició una persecución, mientras se daba aviso a las autoridades policiales y de inmediato se hicieron presente en el lugar, personal de la Comisaría Décima, a cargo del comisario Gerardo Verón, de la Comisaría Décima, acompañados de agentes de la división motorizada y criminalística".



"El propio comisario continuó con una persecución a pie por dentro de la selva en galería hacia donde se había escabullido uno de los delincuentes y logra capturarlo -precisó Benedetto- el oficial de policía constató que se trataba de un menor de edad. El otro malviviente no pudo ser aprehendido y logró fugarse" sin embargo "se encontró entre los elementos incautados una mochila con documentación que podría conducir a los autores del hecho", contó Benedetto.



"Cabe mencionar que no se trata de un evento aislado -dijo el director del paseo público- el robo de cables en San Carlos es un delito que ya se ha repetido en varias ocasiones, en algunas de las cuales también se logró aprehender a los malhechores. Pero lamentablemente, al haber generalmente menores involucrados en estos episodios, por efecto de las leyes vigentes estos son prontamente liberados y no tardan demasiado en volver a sus "andanzas", perjudicando el patrimonio comunitario y el de los ciudadanos honestos", expresó.



El Sol.