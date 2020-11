Abogada de Nahir Galarza reveló que sufrió un "ataque en manada" a los 16 años

Nueva abogada ante la Corte

Amenazas en Gualeguaychú

Declaración de perito

La entrevista con la abogada

El vínculo: el agravante

Trabajo ad honorem

Nuevo juicio o reducción

. Había encontrado a Fernando Pastorizzo agonizando en la calle General Paz entre Pueyrredón y Artigas, en el barrio Tomás de Rocamora. Cuando llegó la ambulancia, el joven de 21 años estaba muerto. Tenía dos disparos realizados a corta distancia, uno en el pecho y otro en la espalda."Cuando tomé el caso fue porque analicé primero el recurso extraordinario presentado por el doctor José Ostolasa,", afirmó la letrada., son algunos de los interrogantes que se plantea la abogada de Nahir y menciona que uno de los elementos que no se tomaron en cuenta es"Me encontré con una causa en donde Nahir estaba sentenciada desde el primer momentoque se sentó en el juicio, un juicio en donde hubo amenazas a diversos testigos que hablaban bien de Nahir, de estos testigos dos mujeres fueron denunciadas por falso testimonio.", advierte Hermida Leyenda.-", amigos, normalmente siempre cuando hay una víctima, empieza a haber un movimiento a favor de la víctima y ese movimiento a veces es realmente preocupante en cuanto a amenazas.".Durante el juicio contra Nahir Galarza,, realiza una presentación donde detalla los principales indicadores psicológicos de Nahir. A partir de lo que la joven le relata sobre su relación con Pastorizzo,Simón Ghiglione, el perito psiquiatra del Poder Judicial entrerriano, expone una versión diferente a la desarrollada por Payday. En su informe,-". En realidad, el uso de la palabra género al final de cada uno de los conceptos hizo que lo confundieran y evidenció flagrante desconocimiento.. No había paridad en las partes del proceso, estaba gravemente restringida la actividad de la defensa y yo mirando los videos advierto de mis colegas una sorpresa en cuanto a la negativa a un montón de pedidos que hacía legítimamente la defensa".-"Nahir tuvo una denuncia de abuso que se lo cuenta a los padres,, pero si le habían quedado marcas en el cuerpo y cicatrices en el alma.".-"Se van a presentar todas las pericias: la psicológica, la psiquiátrica, la neurológica, la neurocognitiva y una pericia endocrinológica para ver el estado de salud completo de Nahir, para conocerla, porque en realidad,. Ellos me hablaban de un trastorno narcisista, que ella quería salir todo el tiempo en televisión, quería ser noticia, nada más ajeno a Nahir, no quiere salir en televisión, quiere pasar desapercibida. Es una chica tímida, emocionalmente ubicada en los nueve años o sea que también hay un relato de que algo pasó a los nueve que hay que investigar., pero en ese momento la justicia no solo no le creyó, sino que tampoco la quiso oír".-"Es secreto profesional por parte de la psicóloga que hará el informe y lo presentará en breve".-"Ella está contenta, tenemos buena relación,y nada que ver con esto de mostrarse, salir en bikini y aparecer, en realidad, el tema de mostrarse era parte de sus redes sociales y se hizo público por un mecanismo acusatorio, de alguna manera acusandola de ser linda, flaca, tener el pelo lacio y no necesitar planchita., había una estigmatización por parte de Nahir simplemente por el hecho de ser joven, flaca y linda"., asegura y agrega: "eso también tiene que ver con la validación del artículo 80 del código penal. ¿Cuál es el concepto de pareja para el código penal? No está claro en ese inciso. Sí era una relación que mantenían hace cuatro años.que ni siquiera tuvieron los recaudos de tipo legal de investigar el vínculo".Su nueva defensora explica: ", es un ad honorem y todo el mundo cree que ella tiene dinero. Era todo una construcción. Yo pensé que iba a encontrarme con una mina pedante, antipática, concheta, nada que ver, me encuentro con una niña absolutamente opuesta a lo que me vendieron".. La presentación hecha el pasado lunes 26 de octubre se trata de un procedimiento online de los fundamentos, son diez páginas de 26 renglones cada una."Yo trato de ser clara y no hablar en clave jurídica, sabemos que no todos somos iguales ante la ley y ante el proceso judicial, hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera y sabemos que los grupos vulnerables están representados por la mujer, las disidencias, los niños y las personas extranjeras", remarcó.. Fuente: (Página12)