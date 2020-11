Juicio por jurados: "Confiamos en el pueblo", reiteró madre de joven asesinado

Mientras se desarrollaban los alegatos del primer juicio por jurados que se desarrolla en Entre Ríos, familiares de Milton Luna, el joven asesinado a balazos en abril pasado en Paraná, aguardaban en la puerta de Tribunales una decisión sobre el futuro de Carlos Iván Caminos, acusado por el crimen.La mamá del fallecido indicó aque "hoy finalmente habría una resolución. Eso fue lo que me dijo mi abogado. Acompañamos el nombre de mi hijo, al que asesinaron en plena pandemia, sin ninguna defensa. Confiamos en el pueblo y en las transparencia de este juicio, con la nueva modalidad", sostuvo María de los Ángeles.Recalcó que "están las pruebas y si hoy no se culpa al asesino, ya no se puede esperar nada de la Justicia"."Siempre estuve con toda la fe y esperanza. Creo en la justicia divina y en la justicia de los hombres", enfatizó. Además, hizo notar que "vinimos con todo el respeto, cumpliendo con el protocolo que requiere la pandemia. Estaremos acá esperando, como gente de bien. Demostramos que somos de barrio, pero que somos respetuosos. Merecemos justicia", completó.