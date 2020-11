Piden ayuda para ubicar al violador de joven brasileña: la torturó por horas

Se solicita la colaboración de la población a fin de aportar datos para lograr identificación de la persona que se divisa en video.



Se observa un hombre sindicado como autor de hecho de abuso sexual ocurrido el 29/10/2020 en Castellanos al 400 de Rosariohttps://t.co/kkpUQyPvGa pic.twitter.com/J7Vf30J7Y2 — Fiscalía Regional Segunda Circunscripción (@fiscaliareg2) November 11, 2020

Hay un violador suelto en la ciudad de Rosario y la Justicia pidió ayuda para encontrarlo. A través de la difusión de un video captado por una cámara de seguridad, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) apeló a la colaboración de los vecinos para dar con el hombre que días atrás maniató a una joven y la violó en reiteradas oportunidades durante al menos 4 horas.El hecho ocurrió en la madrugada del 29 de octubre pasado y la víctima fue una joven brasileña de 24 años a la que sorprendió el abusador mientras dormía. Las imágenes que compartió en las últimas horas el MPA muestran al sujeto, con la cara prácticamente cubierta con un barbijo y la capucha de su campera, cuando trepa por la pared de un edificio e ingresa al departamento del tercer piso en el que descansaba la mujer.Recién varias horas después, a las 8.35 de la mañana, la misma cámara colocada en el ingreso al inmueble de la calle Castellanos al 400, registró salir al intruso caminando tranquilamente por la puerta principal del edificio.Una vez que el violador se alejó del lugar, la joven logró soltarse las ataduras y le pidió ayuda a un vecino, que la asistió y llamó al 911. Según su declaración, el violador estaba armado con un cuchillo y amenazaba con matarla mientras la sometía.En base a la grabación y a la descripción que aportó la víctima, los investigadores trazaron un perfil del abusador. Se trata de un hombre delgado, de piel trigueña y una estatura aproximada de 1,75 mts. Al momento del hecho llevaba una mochila gris y negra, zapatillas negras, gorro de lana negro, pantalón cargo oscuro y campera negra.Sin embargo, la búsqueda no dio resultados todavía y con la urgencia de evitar un posible nuevo ataque del sospechoso es que se decidió hacer pública una de las evidencias más fuertes con las que cuenta la causa.Además, quienes puedan aportar información sobre el hecho, pueden hacerlo por las redes sociales del MPA, o bien comunicarse con la unidad de Delitos Sexuales al 3416 83677, llamar al 911, o dirigirse a la sede de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual en la planta baja del Centro de Justicia Penal.A principios de este año, el Ministerio Público de Acusación (MPA) recurrió a la misma estrategia para dar con un hombre que atacó, abusó, golpeó y robó a una mujer en Santa Fe. En las imágenes se puede ver al agresor y a la mujer, de 35 años, en el palier de un edificio o una casa. La joven venía siendo golpeada y cae al piso semi inconsciente.Segundos después el hombre abusa de ella: la besa por la fuerza, la mujer lo corre como puede y él le toca un seno. La levanta y la lleva a otro lugar donde no es captado por ninguna cámara. Pero después vuelven ambos y cuando ella intenta huir, es arrojada contra el piso, golpeándose la cabeza contra una pared. No contento con eso, el agresor le pega una patada en la cabeza y le roba todas sus pertenencias: un reloj, el DNI, celular, tarjeta de débito, pulseras y llaves.