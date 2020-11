Escapó "Pequeño", el chico que se filmó armado y disparando: Tiene Covid

Se había internado por propia voluntad. El Hogar Belgrano, para niños en condiciones de vulnerabilidad, iba a ser su nueva casa mientras los especialistas diagramaran un informe que pudiera poner en contexto su situación y proponer algún tipo de solución. Tiene 13 años y en el barrio 9 de Julio, de Tucumán, lo conocen como "Pequeño". Su imagen conmovió cuando a través de un video se mostró con varias armas, disparando al aire y amenazando con "matar a todos". El caso impactó y este miércoles se dio un primer paso: el chico ingresó a ese instituto.



Menos de 24 horas después, desapareció, se escapó. Las autoridades sospechan que fue con ayuda de su padre, también con antecedentes penales, y la preocupación ahora es doble: "Pequeño" había dado positivo de coronavirus al ser hisopado en el examen médico que le hicieron para entrar al Hogar Belgrano.



"Ey manga de giles", empieza el chico en una grabación hecha con un celular, en la cual se dirige a otras personas a las que desafía a ir a su barrio, que sería en la Villa 9 de Julio. "Tengo dos cargadores de 30 tiros, los voy matar si llegan a venir para la Panamá", agrega "Pequeño", a quien se le ven los dos cargadores en la cintura. Aunque esas no serían las únicas imágenes que lo retratan armado.



Fue identificado rápidamente. Según los datos recogidos por los investigadores, pertenecería a una banda de menores de edad que asaltan, principalmente, a taxistas. Y siempre lo harían armados, tal cual se lo ve en la imagen del video.



"Así como van a pechar se van a ir, no sé si se van a ir vivos o no, pero los voy a matar a todos, ya vas a ver vos. Que estén bien pillos. Mirá", dice y dispara en dos oportunidades con la pistola que empuña con la mano derecha. "Yo los voy a matar, al hijo de perra lo voy a matar", completa el chico, cuyo padre además tendría antecedentes penales.



Esas amenazas estarían destinadas a otra organización conocida en las periferias tucumanas: Los Toro. Esa banda se dedica al tráfico y a la venta de drogas, y se cree que "Pequeño" tuvo un conflicto con algún integrante de ese grupo y por eso "invita" a que vayan a su barrio a dirimir la cuestión.



"Son peligrosos, son menores, salen a delinquir armados y saben que son inimputables. Varias veces se hicieron allanamientos pero nunca se hallaron esas armas, por eso creemos que se las proporcionan personas adultas, que no están en el barrio", detallaron fuentes policiales a La Gaceta.



Otro detalle, que tiene conexión directa con una de las frases que "Pequeño" remarca en el video ("Los voy a matar si vienen para la "Panamá""), tiene que ver con la identificación de la organización a la que pertenece: "Sabemos que se trata de 'La Banda de la Panamá", son conocidos y ya cometieron varios robos a mano armada", agrega la misma fuente.



Tras la difusión del video, desde el Ministerio de Seguridad conducido por Claudio Maley ordenaron a la Policía establecer el origen de esas imágenes y dar intervención a la Justicia.



"Soy vecino de esta familia, se instaló hace un tiempo y empezaron los problemas. Ese chico está apañado por su padres. Nos cansamos de denunciar los tiros que se escuchan y los robos que cometen", denunció un vecino de la 9 de Julio. "No me sorprendió el video, acá en el barrio se los ve, son 'soldaditos' de bandas de ladrones o de narcos", agregó una vecina.



El estado público de la situación hizo que varios sectores de la política tucumana se expresaran, en su mayoría críticos a la inacción en este tipo de escenarios de vulnerabilidad que afectan principalmente a los menores.



Ante el pedido de judicialización del hecho, pero en los tribunales tucumanos remarcaron que antes se debía elaborar un informe general de la situación de "Pequeño" y que de eso se debía encargar la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf), para luego acceder a un juez de familia.



La encargada de esa repartición, Mariana Cirelli, dijo que estuvieron en la casa del menor y que notaron "que la figura de los padres está debilitada. La familia está en un contexto difícil e incluso bajo amenazas de terceros. Por eso decidimos una medida excepcional, que fue llevarlo al Hogar, en principio por un corto tiempo hasta que se aclarara su situación".



Tras el examen médico que dio positivo de coronavirus, las autoridades decidieron que "Pequeño" y su padre sean derivados a un hospital modular acondicionado para enfrentar el virus. A la espera de una ambulancia, ambos desparecieron. Se sospecha que lo hicieron en una moto que estaba estacionada fuera del hospital Belgrano, donde se le practicó el hisopado, y que la manejaba una niña menor de edad.

