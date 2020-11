Amplían pena a sujeto que intentó ahorcar a su hijo para que su ex vuelva con él

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes elevó de cinco a catorce años de cárcel a un hombre que intentó ahorcar a su propio hijo para obligar a su ex pareja a retomar la relación.Edgardo Perdomo había sido sentenciado por lesiones leves calificadas y amenazas coactivas, pero la Corte provincial recalificó el hecho como tentativa de homicidio calificada por el vínculo en una audiencia oral que se realizó esta semana.El hombre había sido condenado por el Tribunal Oral Penal de la ciudad de Mercedes, pero por el delito de lesiones leves calificadas, encuadre legal que no compartieron la Asesoría de Menores, la Fiscalía y la defensa del imputado, que acudieron en casación ante el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes. Los dos primeros alegaban que era una tentativa de homicidio; y el defensor alegó que no se pudo probar las amenazas y por ende la pena era excesiva.El hecho ocurrió el 2 de abril de 2018 en una estancia de la localidad de Curuzú Cuatiá. La ex esposa de Perdomo llegó hasta el establecimiento para que su hijo visitara a su padre.La mujer dejó al chico y se retiró del lugar, pero al poco tiempo Perdomo comenzó a enviarle mensajes al celular, advirtiéndole que si no retomaban el vínculo tomaría represalias con el pequeño.Las pericias médicas establecieron que el hombre colocó en el cuello de su hijo una soga con un nudo corredizo y generó un principio de ahorcamiento. La mujer, desesperada, pidió a un hermano de Perdomo que llegara hasta la estancia "La Misericordia" para constatar el estado de su hijo, porque ella temía ser víctima de un femicidio.El hombre, que declaró como testigo ante la Justicia, contó que halló al chico en una cama y decidió llevarlo al Hospital de la ciudad para que verificaran su estado de salud. La médica que atendió al pequeño constató lesiones en ambos lados del cuello y una oreja, y los asoció a un posible intento de estrangulamiento.Los jueces de Mercedes entendieron que Perdomo desistió voluntariamente de ahorcar a su hijo y por eso lo condenaron por lesiones leves calificadas y coacción agravada. Los jueces consideraron que al no poder comprobarse de que forma el niño de 4 años se soltó de la soga, y dándose el padre a la fuga, éste habría tomado la decisión de no matarlo, por lo que esa decisión no fue "empujada" al ser sorprendido."Por ejemplo: si al momento que se encuentra dentro del inmueble y es visto y emprende la fuga, esto no podrá ser considerado un desistimiento voluntario. Hubo un agente externo que determinó su voluntad que compelió al autor y lo 'obligó' a desistir", explicaron los jueces en su sentencia.Esta semana, en la audiencia oral, los ministros del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes rechazaron la casación de la defensa e hicieron lugar al pedido de la Fiscalía y la Asesoría de Menores, y le impusieron a Perdomo 14 años de prisión. El caso fue recalificado como una tentativa de homicidio doblemente calificado por el vínculo y la finalidad del autor material y también se dio por probado el delito de coacción agravada.