Prorrogaron la prisión domiciliaria al acusado de abusar de dos niñas

El juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, prorrogó hasta el próximo 27 del actual la medida de prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario a César Cepeda, el hombre acusado de dos casos de abuso sexual a niñas de 4 y 6 años, y una situación de acoso a una adolescente de 14 en Lucas González.



En el ínterin, y hasta que concluya la medida de restricción de la libertad de Cepeda, se aguarda que se concrete el trámite de Cámara Gesell a las niñas y se pueda avanzar con la investigación penal preparatoria. Al hacer lugar al pedido de prórroga de la domiciliaria, formulada en audiencia en los Tribunales de Nogoyá por el fiscal Federico Uriburu, el magistrado rechazó el pedido de sobreseimiento que formuló el defensor Walter Martínez, y también la petición para que sea enviado a prisión, planteo hecho por el querellante Mariano Navarro.



El caso

El caso, desde que se conoció, en julio último, produjo conmoción en Lucas González, localidad ubicada a 133 kilómetros de Paraná, en el departamento Nogoyá.



La apertura de la investigación en la Justicia se produjo tras la presentación de una denuncia penal por parte de los padres de una niña de 4 años, MLS y AN. Luego, se sumó una segunda denuncia por parte de RPQ, madre de una adolescente, que denunció que su hija "comenzó a recibir mensajes de whatsapp de un número desconocido, el que luego bloqueó porque se trataba de un hombre mayor al cual no conocía y a eso lo compartió mediante captura de pantalla en un grupo familiar que tenemos en esa aplicación".



Con esa segunda denuncia, se allanó la finca en la que el denunciado cumple con su arresto domiciliario, en Crucesitas Tercera, y también la vivienda que ocupa en Lucas González con su familia.



Los allanamientos ordenados por el juez Acosta empezaron a la siesta del miércoles 8 de julio en Crucesitas Tercera y concluyeron a la noche de ese día en Lucas González. De esos procedimientos, se secuestraron 6 celulares y una tarjeta de memoria.



No bien se abrió la investigación, se le impuso 30 días de prisión preventiva a Cepeda, que cumplió bajo la modalidad de arresto domiciliario en una vivienda de Crucesitas Tercera. Vencido ese plazo, este viernes se prorrogó por otros 30 días más.



Esa medida, la prisión preventiva, se fue prorrogando -primero fue domiciliaria, después en la Jefatura de Policía de Nogoyá, y al final, otra vez domiciliaria. El 31 de julio el juez Acosta hizo lugar al pedido del fiscal Federico Uriburu y prorrogó la medida de coerción. El 26 de agosto, en tanto, el magistrado autorizó, a pedido del defensor, Walter Martínez, salidas transitorias de Cepeda para acudir a una sesión con su psiquiatra el próximo lunes.



El último día de agosto, y tras la presentación de la segunda denuncia por abuso sexual, el juez Acosta dispuso que Cepeda cumpla arresto en la Jefatura de Policía. El jueves 10 esa medida se prorrogó, aunque en medio ocurrió la apelación del defensor Walter Martínez. El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú revocó lo resuelto por el juez de Garantías y le concedió a Cepeda otra vez arresto domiciliario.



"Conforme denuncia de los ciudadanos MLS y AN, progenitores de la menor de tres años de edad (el 4 de julio cumplió 4 años, NdelR) GN, nacida el día 4/7/2016, se le imputa al ciudadano César Roberto Cepeda, que durante el transcurso del período de aislamiento obligatorio decretado a nivel nacional (cuarentena), aprovechando la circunstancia de que la denunciante dejaba a sus hijas menores de edad (G y C, de tres y seis años respectivamente) al cuidado tanto de su hermana SS como del encartado Cepeda, en el domicilio que éstos habitan en calle Eduardo Mongeloz de la ciudad de Lucas González, en el horario de 13 a 16 hs. o 20 a 22 hs., dependiendo la demanda laboral de la madre de las menores, como así también en otros horarios donde la menor se quedaba en la casa de ellos en virtud de la relación de parentesco que los une, el incurso, valiéndose de la relación de confianza y rol que tenía respecto de la menor de tres años GN, en reiteradas oportunidades le dio besos en la boca y tocó por debajo de la ropa", dice la apertura de la causa por abuso sexual, que todavía no concluye, según publica el portal Entre Ríos Ahora.