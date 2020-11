Juego ilegal: tras 40 allanamientos secuestran $7 millones y 140.000 dólares

La investigación por organización dedicada al juego ilegal que motivó 40 allanamientos en toda la provincia tiene hasta el momento, 14 detenidos. La estructura investigada por movilizar ingresos multimillonarios tiene su base y a su principal organizador en la localidad de Malabrigo. En este pueblo ubicado a 50 kilómetros al sur de Reconquista, el Organismo de Investigaciones (OI) solamente en tres allanamientos secuestró 7 millones de pesos y 140 mil dólares.



En Rosario hubo 15 requisas entre las que destacó la de un estudio de dos contadores en un edificio de Puerto Norte donde, según la presunción del fiscal actuante, se lavaban activos provenientes del juego clandestino.



El principal sospechoso de esta pesquisa iniciada hace dos meses por el fiscal de Vera Gustavo Latorre es Fabricio C., un empresario de 45 años radicado en Malabrigo, que adelantó a los investigadores su intención de presentarse ante el fiscal de Vera. Lo mismo hizo quien es tomado como el articulador en Rosario de los negocios de Fabricio C.. Se trata del ex jugador de Rosario Central Marcelo T., defensor que jugó en el equipo auriazul en los años 80.



Los allanamientos de Malabrigo tocaron la casa de un hombre cuya familia tiene una conocida heladería artesanal, que es ajena a los delitos investigados, donde se encontraron 142 mil dólares y 5 millones de pesos. En una farmacia que es propiedad de la esposa de Fabricio C, según fuentes de la pesquisa, se encontraron otros 2 millones de pesos.



Esta investigación se originó en la denuncia sobre la actividad de dos garitos clandestinos, uno en Margarita y otro en Vera. La recolección de información en servidores de internet, seguimiento de teléfonos y tareas de campo desembocó en los 40 allanamientos del día.



A Fabricio C. se le atribuye organizar y explotar económicamente el juego en modalidades no autorizadas. Y convertir el dinero producto de estas actividades en otras de carácter legal con caballos de pura sangre, adquisición de bienes muebles e inmuebles y actividad agropecuaria, según las diversas fuentes consultadas. (La Capital)