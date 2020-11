Secuestraron unos 600 kilos de surubí y dorados extraídos del río Paraná

En un procedimiento llevado a cabo por personal de Prefectura Naval de Goya, en la provincia de Corrientes, cerca de 600 kilogramos de pescados que eran transportados de forma ilegal fueron secuestrados y se retuvo una embarcación. Por el hecho se demoró a dos pescadores oriundos de Reconquista, Santa Fe, y además el timonel de la lancha fue infraccionado por cuestiones vinculadas al régimen de navegación.



De acuerdo a la información brindada por la fuerza nacional, el procedimiento se concretó cerca del mediodía del último martes, en aguas correntinas del río Paraná, a la altura del kilómetro 1.003, en cercanías de la ciudad de Lavalle. Allí se encontraban patrullando los prefectos cuando divisaron una embarcación que navegaba en dirección a la provincia de Santa Fe.



Tras ser alcanzados y ante la voz de alto, la lancha se detuvo, y al ser requisada, los uniformados encontraron gran cantidad de peces de las especies surubí y dorado, que eran transportados ilegalmente en bolsas de arpillera. En este marco, la autoridad labró las actuaciones correspondientes por infracción al decreto Nº 1.304/78 y disposiciones complementarias de la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia de Corrientes, referidas a la pesca y devolución en el marco de la pandemia covid-19.



Cabe destacar que, además, el timonel no contaba con la documentación en regla, por lo que se le labró un acta por infracción al régimen de la navegación, y se procedió también al secuestro de la embarcación, que quedó alojada en la dependencia de la Prefectura de Lavalle, publica el diario El Litoral de Corrientes.



Depredación



Cabe destacar que desde que empezó la pandemia y por la histórica bajante del río Paraná, fueron muchos los casos de depredación de la fauna íctica que se registraron en este periodo. Esto motivó, por ejemplo, una denuncia ante la Cancillería argentina -hace poco menos de un mes- por parte del director de Recursos Naturales correntino, Carlos Bacqué, quien hizo público que pescadores de nacionalidad paraguaya "están depredando la fauna íctica del río Paraná" y "no acatan la prohibición de pesca". En esa oportunidad se había registrado un episodio en la zona de Puerto Corazón, cerca de la localidad de Itatí, que involucró a pescadores a bordo de una treintena de embarcaciones provenientes del vecino país.



En diálogo con la agencia Télam, Bacqué había manifestado que el problema se genera porque "está prohibido el ingreso de turistas para evitar la propagación del covid, lo que genera que turistas de Brasil opten por ir a Paraguay, y del país vecino llegan a pescar en aguas argentinas". En este sentido agregó que, ante los controles de Recursos Naturales, los pescadores no solo hicieron caso omiso a la prohibición, sino que "amenazaron esgrimiendo que poseían armas de fuego", y pese a que Prefectura Naval Argentina reforzó su presencia en la zona. Por lo pronto, el panorama no es alentador, ya que el río se mantendrá en un nivel bajo y los "depredadores" aprovechan los canales donde se concentran los cardúmenes de dorados, surubíes, entre otras especies, para pescar indiscriminada, por lo que se deberá aumentar los controles.