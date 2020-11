Ladrón tomó de rehén a una clienta y se alzó con más de $100.000 de un comercio

Un sujeto armado, y con un casco de moto colocado en su cabeza, apuntó a la clienta de un comercio para que el propietario le hiciera entrega del dinero que había en la caja registradora. Según reportóel ladrón se habría alzado con algo más de 100 mil pesos. Ocurrió el sábado por la tarde en un negocio ubicado en calle Diamante al 1700 en Concordia."Entró un individuo armado y con el casco puesto me asaltó. Me pidió la plata y como yo no le quería dar, tomó de rehén a una señora y le apuntó a la cabeza con el arma. La mujer no decía nada, fue muy raro eso y también entraron dos chiquilines de 13 y 14 años, que andaban con la señora", rememoró el dueño del comercio asaltado. Y continuó: "El tipo me decía que le diera la plata, le di lo que tenía en la caja y él me decía que le diera la plata que tenía abajo en las cajas"."Se ve que el chorro ya venía sabiendo donde yo tenía la plata, que alguien me mandó de cabeza, algún cliente le dio el dato", estimó el comerciante al tiempo que mencionó: "Ya es la tercera vez que me asaltan, pero es la primera vez que hago la denuncia.Asimismo, el comerciante agregó que el delincuente "tendría algo más de 30 años y me llevó algo más de 100 mil pesos"."Es lamentable todo lo que pasó, pero hay que seguir trabajando", expresó a