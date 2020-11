Video: Acuchilló a dos mujeres en una escuela de danza y fue baleado

Así fue el ataque de un hombre que apuñaló a dos mujeres en una escuela de danza. pic.twitter.com/RzOtpKS8DL — Mauro Szeta (@mauroszeta) November 10, 2020

Un hombre de 30 años hirió a cuchilladas a una profesora de baile y a otra mujer tras irrumpir en un clase en una escuela de danza en el barrio porteño de Colegiales, y el agresor quedó detenido tras ser baleado por la Policía, informaron fuentes de la fuerza.El hecho ocurrió de las 16.30 en avenida Federico Lacroze 2090 en "El Club de la Danza", y las víctimas fueron trasladadas al Hospital Pirovano, donde esta tarde permanecían internadas aunque fuera de peligro, según confirmó Alberto Crescenti, titular del SAME.Según las fuentes, una de las víctimas fue identificada como Julieta María Antón (26), una bailarina que participó en uno de los programas televisivos de Marcelo Tinelli, mientras que la otra es Sofía Bovino (36), dueña del establecimiento de danza.En tanto el agresor fue identificado por los investigadores como Sebastián Damián Villarreal (30), quien aparentemente estaba obsesionado con la bailarina Antón y la venía acosando con mensajes a su teléfono celular.Según las fuentes policiales, todo comenzó cuando el hombre ingresó al lugar y pidió ver a Antón, quien en ese momento estaba dando clases en uno de los salones del lugar.Aparentemente, en medio de una discusión, el hombre extrajo un cuchillo y comenzó a agredirla.Fuentes policiales informaron a Télam que efectivos de la Comisaría Vecinal 14B fueron alertados luego que peatones que pasaban por el lugar escucharon gritos dentro del salón de baile.El personal ingresó al primer piso del lugar y observó que Villarreal agredió con un cuchillo a una profesora mientras que otra mujer intentaba evitarlo.Según las fuentes, uno de los efectivos le dio la voz de "alto" pero el agresor continuó atacando a la víctima.Ante esa situación, el policía efectuó un disparo con su arma reglamentaria que dio en el glúteo derecho de Villarreal, quien fue reducido de inmediato.Alberto Crescenti, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), dijo al canal Todo Noticias que varias ambulancias concurrieron al lugar y los médicos atendieron a "dos jóvenes en estado de shock"."Teniendo en cuenta las múltiples heridas de arma blanca que habían recibido, rápidamente con los equipos les suministramos oxigeno y evitamos que pierdan la conciencia porque habían perdido bastante cantidad de sangre", precisó Crescenti, quien añadió: "Las derivamos al hospital Pirovano, están fuera de peligro".En tanto, el agresor fue trasladado al hospital Tornú, donde quedó internado bajo custodia policial.Por su parte, Marcelo Durán, coordinador artístico de los estudios de la bailarina Laura Fidalgo que se encuentra frente al lugar del hecho, grabó con su celular el momento en el que Villarreal empuñaba el cuchillo frente al policía."Empezamos a sentir gritos, salimos a la calle pensando que había un accidente y de golpe vemos que en El Club de Danza había un muchacho con un cuchillo en la mano amenazando a dos chicas que las tenía tirado en el suelo y otros dos hombres trataban de frenar la situación", dijo a la misma señal de noticias.Al respecto, Ignacio, padre de una alumna, aseguró que ingresó al lugar detrás de la Policía y vio "al chico que estaba amenazando con el cuchillo permanentemente"."Desde lejos vi que tenía a la chica en el piso y con la rodilla arriba, se ve que ya la había lastimado y estaban los dos policías cerca de él tratando de persuadirlo", afirmó.En ese sentido, Ignacio sostuvo que se "dio cuenta que lo conocían porque la chica que estaba en el piso gritaba un nombre, no era un extraño"."Una vez que entré, me asomé, vi que la que estaba en el piso no era mi hija lo primero que hice fui a buscarla adentro del gimnasio y adonde la encontré la saqué y al salir para ir al auto escuché el disparo, asumí que lo habían reducido", indicó.El hecho es investigado por el fiscal Miguel Kessler, quien solicitó el secuestro del arma blanca utilizada por el agresor, como así también el arma del policía que intervino en el hecho.Ayelén, una amiga de Antón, contó al canal de noticias TN que el agresor era conocido de la víctima y la acosaba insistentemente con mensajes a su teléfono celular."Estaba obsesionado con ella", dijo la joven, quien agregó que Villarreal "había tomado clases con ella en una oportunidad".