Asaltaron a una mujer en Paraná: Le robaron la bicicleta y "hasta los anteojos"

Una mujer que transitaba en su bicicleta por barrio Los Lapachos de la capital entrerriana fue interceptada por dos personas. A mano armada le sustrajeron el rodado, supoLa afectada fue la locutora Analía Winkelmann, quien detalló que ayer, aproximadamente a las 18.30 salió "a andar en bicicleta en la zona de Los Lapachos- detrás del Paracao- zona sur de la ciudad.".Detalló que "fue un momento deY puso de relieve que "el hecho de ser apuntada con un arma, tampoco es menor:y a Dios gracias pude mantener la calma y se fueron".Consideró "saber que esto me pasó a algunas cuadras de mi barrio y en mi ciudad que tanto amo. La policía me atendió y contuvo maravillosamente. Están trabajando. Tengo fe que aparezca"."Cualquier información es muy importante para mí", expresó, al tiempo que pidió que"Hay sospechosos se está trabajando en la investigación. Se han realizado varios operativos para esclarecer el hecho", expresó jefa de Comisaría 13, Marcela Casco a. Sobre el lugar del hecho, describió que "hay un loteo donde no hay viviendas y existe un cañaveral".Asimismo, sostuvo que "en esta zona, todo lo que Avenida de las Américas, no hemos tenido ningún ilícito informado. Hacemos prevención", sostuvo, a la vez que destacó que se deben evitar "las zonas despobladas en horas nocturnas".