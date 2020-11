Mujer está grave tras ser apuñalada por su pareja delante de sus hijos

Una mujer resultó herida de gravedad al ser atacada a puñaladas en el interior de un auto y delante de sus hijos, en la localidad bonaerense de San Miguel, y por el hecho detuvieron a su pareja, quien intentó suicidarse cuando los vecinos lo descubrieron en pleno ataque, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.El hecho ocurrió alrededor de las 21 del domingo en calles Gaspar Campos y Charlone de dicha localidad del noroeste del conurbano, donde estaba detenido un Chevrolet Corsa oscuro en el que se encontraban la víctima, identificada como Silvina Andrea Zurzolo, de 34, sus hijos de 5 y 7 años, y su pareja Bruno Leonel Mauas, de 28.Según las fuentes, en esas circunstancias se produjo una discusión entre la mujer y el hombre adentro del auto y un motociclista que pasaba por el lugar advirtió la situación violenta y llamó a la Policía."Estábamos parados en el semáforo en rojo, venía con mi pareja y empezamos a escuchar gritos del auto de atrás. Nos dimos vuelta, nosotros teníamos los cascos puestos, y vimos cómo él le estaba pegando", relató esta tarde el motociclista, en Telefé.El joven contó que "cruzó" su moto delante del auto para que éste no reanudara la marcha y ahí vio que el agresor "saca un cuchillo y la empieza a apuñalar" a la mujer."Bajo de la moto y en ese momento el muchacho se da tres puntazos en el cuello", señaló el testigo y agregó que cuando quiso abrir el auto "estaba todo trabado" y el agresor arrancó, por lo que lo siguió unas cuadras más, donde le volvió a cruzar la moto.De acuerdo con el testigo, una vez allí, él y otros automovilistas lograron auxiliar a la mujer y rescatar a los niños, a los que recostaron en la vereda."Estaban con sangre, pero era la sangre de la madre", detalló este testigo y añadió que en momentos en que arribaba la Policía, el agresor le dijo a la víctima "mirá lo que te hice".En tanto, el personal de la comisaría 1ra. de San Miguel halló a la víctima con heridas punzocortantes en su cuerpo y a su pareja lesionado por los cortes que se realizó a sí mismo y lo detuvieron.Las fuentes señalaron que la mujer presentaba lesiones con arma blanca en el cuello, en los antebrazos y en el abdomen, al tiempo que sus hijos, que resultaron ilesos, fueron puestos a resguardo por la Policía que luego los entregó a un familiar de la madre.En un primer momento, la víctima fue trasladada en un auto particular al Hospital Santa María de San Miguel y luego derivada al Hospital Larcade de ese mismo medio, donde esta tarde se encontraba internada en grave estado y con pronóstico reservado.Por su parte, el detenido fue trasladado también al Larcade, donde permanece internado aunque en un estado de salud menos delicado, ya que los médicos constataron que sufrió lesiones superficiales en la región cervical que no dañaron órganos ni vasos y sólo requirieron puntos de sutura.Según informaron, el paciente presenta un estado psicótico medicado y no se encuentra en condiciones de declarar ante la Justicia.Sobre el sospechoso, el motociclista testigo contó que después del ataque él se lo cruzó en el hospital donde lo vio "tranquilo", sobre "una camilla" y que solo "se quejaba de los dolores", por lo que no cree que haya sufrido un posible "brote psicótico".Este joven relató que posteriormente él fue a declarar ante los pesquisas y escuchó cuando la madre del acusado les decía: "Mi hijo es insano. Fíjense cómo lo tratan".Por otro lado, en el lugar del ataque, personal de Policía Científica trabajó sobre el automóvil, donde se encontraron rastros de sangre en el asiento del acompañante, en el que estaba sentada la mujer cuando se inició el ataque, y se levantaron otras evidencias como una navaja.En la causa interviene el fiscal Gustavo Carracedo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 20 de Malvinas Argentinas, quien dispuso la aprehensión de Mauas y espera poder indagarlo por "tentativa de femicidio" cuando ya no esté bajo los efectos de fármacos y sedantes que le suministraron los médicos."Este hdp (sic) acaba de apuñalar a mi tía en la cara de sus hijos. Ahora ella está internada en cirugía. Este hijo de p. tiene que ser escrachado", escribió poco después del ataque una sobrina de la mujer apuñalada, Elli Meza, en su muro de Facebook, en el que pidió difundir y compartir imágenes del acusado.También en esa red social se puede ver el perfil de la víctima, el cual cuenta con una serie de fotografías de ella junto a sus dos pequeños hijos y una última imagen publicada en septiembre con la frase: "Nací para ser libre, no asesinada". Fuente: (Télam).-