Imputarán a la mujer que tenía más de 100 perros en su casa

Este miércoles será imputada la mujer que tenía 199 perros en su domicilio de Avenida del Rosario al 2000. El lugar fue allanado la semana pasada por personal de la Secretaría de Control municipal, alertado por la sección Ecología de la Policía Comunitaria, ante las malas condiciones de vida a las que eran sometidos algunos de los canes, muchos de los cuales vivían amontonados o hacinados en pequeñas jaulas. La mujer llegará a la audiencia en libertad, por lo que la instancia se producirá en sede de Fiscalía y no ante el juez, ya que no se pedirá la medida cautelar de prisión preventiva para la imputada, que no tiene antecedentes.



Según informaron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la imputación para la propietaria de lo que se sospechaba podía ser un criadero clandestino será por maltrato animal. La calificación legal responde a que la fiscal Mariel Oliva, a cargo de la Unidad de Salidas Alternativas, que absorbe este tipo de casos, tiene indicios recabados de que varios animales encontrados en la vivienda no estarían en condiciones óptimas.



"En este tipo de imputación se necesita la probabilidad de responsabilidad para imputar, y con los elementos recabados hasta el momento, a criterio de la Fiscalía los hay en relación a la señora dueña de la casa", explicó un vocero del MPA. Respecto a la posible comercialización de los perros, aún no se encontraron indicios probatorios, pero hay medidas en curso en relación a eso.



El destino de los animales



De manera preventiva, luego del operativo en el hogar de zona sur, los perros rescatados fueron trasladados al Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) y a diferentes organizaciones de defensa animal que ofician como depositarios judiciales. Se trata de 84 perros, más 4 que nacieron en los días subsiguientes, aunque uno de ellos falleció tras el parto, por lo que en total se trata de 202 animales. En el domicilio aún quedan 115, y luego de la audiencia del miércoles se va a ir implementando el traslado de los que quedan. La modalidad para que la Justicia vaya retirando paulatinamente los canes aún no está definida.



En relación a esto, la fiscal Oliva pidió hace días a la población que no se acerque a tocar la puerta de la casa de Avenida del Rosario en busca de adoptar los animales, algo que venía sucediendo desde la intervención estatal. Los perros, casi todos de raza pequeña, se encuentran bajo la protección de una medida judicial, por lo que ni la señora ni los designados como depositarios pueden entregarlos en adopción o regalarlos, ya que estarían cometiendo un delito.



La funcionaria judicial dijo que una vez realizada la audiencia tendrá más precisiones para poder coordinar con la imputada concretamente cuáles serán los pasos sucesivos para ir liberando poco a poco la cantidad de animales que tiene en su residencia.



"Pretendemos aplicar justicia restaurativa, no combinatoria con una pena de prisión. Tratamos de solucionar el conflicto de una forma retributiva, como sucede en otros países, de un modo distinto a una sentencia condenatoria", subrayó. La idea es trabajar sobre la posibilidad de una salida alternativa, que es lo que establece el artículo 19 del código de procedimiento penal.



En tanto, se conoció que el día del allanamiento se acercaron al lugar muchas personas que habían sufrido el robo de sus mascotas. Varios dejaron sus datos (como documentación de los animales y su número de chip) a las autoridades intervinientes y a las ONG de la temática que allí estaban, por lo que la Justicia trabaja por estas horas para ver si esos animales están entre los que sacaron del domicilio.



Desde Fiscalía aclararon que es fundamental que quienes intenten recuperar a sus mascotas hayan hecho en su momento la denuncia con fotos de los perros sustraídos, para poder realizar un relevamiento entre los ejemplares hallados.



Hasta el momento, solamente llegaron dos consultas con esas características, por lo que advirtieron que sin presentación previa será dificultoso el avance de la investigación. (La Capital)