Joven denunció que fue violada mientras trabajaba en una panadería

Una empleada de una panadería, de 22 años, denunció que el domingo fue abusada sexualmente por un hombre que ingresó al local, en una localidad de Córdoba, mientras familiares y amigos marcharon anoche para exigir "esclarecimiento y justicia" y se quejaron del Polo Integral de la Mujer en Situación de Violencia.De este organismo, que depende de la provincia, los familiares reprocharon la "falta de contención" para la víctima del crimen.El hecho, según la denuncia, ocurrió en la tarde del domingo en una panadería del barrio Villa Los Llanos, de la localidad de Juárez Celman, en el departamento Colón y a unos 20 kilómetros de la ciudad de Córdoba.De acuerdo a lo que relató la dueña del local comercial al canal, el agresor ingresó alrededor de las 13 del domingo, se hizo pasar por cliente, encargó una torta y se fue con la promesa de volver para retirarla.Minutos más tarde, cuando observó que la víctima estaba sola,La víctima realizó la denuncia para ser asistida por personal del Polo de la Mujer en Córdoba. "No queremos que sea un caso más, sino el último. Queremos justicia y que lo atrapen", sentenció la propietaria de la panadería. Todavía no hay detenidos.Vecinos, amigos y familiares de la víctima, incluida la dueña del comercio, se movilizaron en las cercanías de la panadería para pedir el "compromiso de toda la comunidad, de los políticos, de las fuerzas de seguridad y de la Intendenta para que no sea un caso más, sino el último"."Queremos justicia y que lo atrapen", manifestaron en declaraciones a canal 12 de Córdoba.Por otra parte, una prima de la chica abusada criticó la "insensibilidad y falta de contención" que recibió la víctima en el Polo de la Mujer, luego de la denuncia, al sostener que "la tuvieron desde las 15 hasta las tres de la madrugada de hoy" lunes, sin que le realizaran estudios ni acompañamiento psicológico.La causa fue derivada a la Fiscalía de Turno, en tanto se trabaja en la recolección de pruebas testimoniales y las imágenes de las cámaras de seguridad pública y privada para tratar de identificar al agresor, manifestó una fuente policial. (Télam/Clarín)