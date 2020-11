Cómo será la audiencia previa al primer juicio por jurados en Paraná

El primer juicio por jurados se realizará en Paraná a partir del miércoles 11 de noviembre. Este martes 10 se realizará la audiencia "de selección de jurados". Se designará a los 12 titulares y cuatro suplentes, para la causa que se juzgará.



"Hasta aquí tenemos seleccionadas cuarenta personas que tienen una capacidad general para ser jurados en cualquier juicio. Ahora hay que ver si estas personas pueden ser jurado en este juicio específicamente. Hay que ver si no son amigos de la víctima, o enemigos del imputado, o tener alguna vinculación con el fiscal, algo que pueda modificar su imparcialidad. Eso es lo que debe verificarse este martes, en la audiencia de selección de jurados", detalló en Quién Dice Qué, el juez Pablo Vírgala que estará a cargo en este juicio.



La audiencia será desde las 9. Allí estarán todas las partes, ya que "son ellas las que van a buscar conseguir un jurado absolutamente imparcial e independiente. Por eso pueden hacerles preguntas vinculadas a sus condiciones personales, para ver si son posibles jurados imparciales o no. Los jurados pueden ser recusados por las mismas causales que los jueces. Cuando un juez tiene un interés en una causa, debe excusarse y si no lo hace, las partes lo pueden recusar".



Cuando fueron notificados de que podían ser potenciales jurados "ya firmaron una declaración jurada en forma general, ahora para esta causa e particular, les haré preguntas, que son esas que mencioné, si son parientes, amigos de alguna de las partes. La defensa, la fiscalía, la querella les harán otras preguntas, que consideren importantes para terminar de limar algunas dudas que tengan y después, les preguntaré a las partes si tiene recusaciones que presentar. Si las tienen, el jurado se retira y eso se discute en privado", recordó el magistrado.



Una vez que queden los doce jurados titulares y cuatro suplentes, para comenzar a trabajar el miércoles, esas personas "en este caso, irán a sus domicilios", dijo, tras la pregunta. Agregó que "sólo en casos extremos, en cuestiones muy serias en que se determine previamente que es inconveniente que loso jurados vuelvan a sus domicilios se puede determinar el aislamiento, en un lugar que es absolutamente confidencial".

Está previsto, mencionó el juez, que los jurados "miércoles y jueves, concluidas las audiencias de la mañana, puedan volver a sus casas. Todo depende del desenvolvimiento del juicio".



Sí hizo la salvedad que luego que quede configurado el jurado, este martes, "ellos ya no podrán tener contacto con la prensa". Después que termine el juicio "podrán hablar de sus experiencias personas, pero nunca pueden hablar de la causa, de lo que se discutió".



"Corresponde a las partes, en la audiencia del miércoles, adelantarle al jurado cual será la teoría del caso", explicó Vírgala.



Recordó que "el veredicto es de culpable o no culpable. La inocencia se presume". Debe ser unánime (la decisión) en cualquier caso, ya sea de culpabilidad o no culpabilidad". Es decir que, si hay un integrante del jurado que no está de acuerdo con lo que decide la mayoría, "se puede volver a discutir, porque quizá haya alguna duda de derecho. Ellos tienen asignado un oficial de custodia, que es un empleado que también presta juramento de fidelidad y no decir nada, que estará a disposición de los jurados por cualquier pregunta que quieran hacerle al juez y a las partes".

En la sala de audiencias "estarán sentados los 16, aunque luego después votan los titulares (12). Estará allí el imputado", resaltó.



Adelantó que este juicio "en principio terminaría esta semana. La producción de pruebas en las audiencias de miércoles y jueves, culminarían esos días, si no hay algún contratiempo. El viernes serían los alegatos. Terminados los alegatos, el tribunal pasa a deliberar, no tiene un tiempo mínimo de deliberación, ni máximo. Caso por caso se va viendo qué es un tiempo prudencial". La causa El primer juicio por jurados se iniciará en Paraná el 11 de noviembre y se desarrollará hasta el día 13, en el marco del legajo "Caminos, Carlos Ivan S/Homicidio Simple". Será transmitido en vivo y en directo por el Canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.



El juez que resultó sorteado para dirigir la audiencia fue el Vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones Pablo Virgala. Por el Ministerio Público Fiscal participarán los fiscales Santiago Brugo y Juan Malvasio; el abogado Javier Aiani patrocinará al acusado y como querellante estará el abogado Javier José Francisco Barbagelata Xavier.



