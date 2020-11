Incendiaron casa de padre del acusado de brutal femicidio: Alcanzó a salir vivo

Un grupo de personas prendió fuego ayer a la siesta a la vivienda del padre del presunto femicida de Marisol Andrea Bustos, en el Bº Santa Lucía Ampliación de Santiago del Estero, quien se vio forzado a abandonar el inmueble y luego prefirió no radicar denuncia alguna.El ataque fue a las 15. El damnificado habría manifestado que vio ocho motocicletas con dos ocupantes cada una. Bajaron y quemaron la precaria vivienda construida con paredes de ladrillo y techo de chapa.A los funcionarios habrían confiado que "aparentemente" los responsables del fuego eran del entorno de la víctima de femicidio, cuya tragedia es atribuida a su otro hijo, Andrés Alejandro Juárez.El dueño de la casa reveló que escapó de la vivienda y desde la distancia observó que era quemada, pero aclaró que desconoce cómo fue la mecánica del incendio.Una vez controladas las llamas, los bomberos habrían establecido que la casa era de 5 x 5 metros. Constaba de tres habitaciones y una galería. El fuego habría dañado dos habitaciones.Los forenses que trabajaron en la autopsia habrían determinado que Marisol Andrea Bustos fue ahorcada, pero aún no se estableció si el crimen estuvo precedida por un ataque sexual, o bien una lucha u otros factores, mucho menos el número de agresores.Pese al hermetismo en que Silvina Paz y Judith Díaz instruyen la causa por femicidio, del informe preliminar de autopsia se desprendería que la joven madre fue ahorcada, tal cual lo habría confesado el sábado Andrés Alejandro Juárez, publicaEn principio, la investigación se focaliza hoy en la autopsia, adelantaron anoche los expertos en alusión a la causa.El resultado estaría concluido antes del viernes, trascendió de esferas judiciales.La autopsia comprendería un fino análisis de cabellos, fluidos y otros estudios específicos: abarcarían causas del crimen; búsqueda de drogas en el organismo y posibles indicios de un eventual ataque sexual.Que el cuerpo haya sido quemado representa la principal valla que los forenses intentan sortear por estas horas. Un funcionario policial deslizó que los restos no estaban intactos, completos y, por ende, es probable que haya pruebas científicas imposibles de materializar.