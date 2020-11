Robaron electrodomésticos de una casa-quinta en ampliación

Robaron en una casa-quinta que sería propiedad del exdiputado provincial, Pedro Báez. Los ladrones habrían ingresado al lugar con llaves, por lo que se sospecha de personas que trabajan en las refacciones de la vivienda; se constató el faltante de varios electrodomésticos.



El hecho se registró en la quinta ubicada en calle Jozami, cerca de López Jordán, zona de la Toma Nueva de Paraná. Allí el político posee una propiedad a la que se le están realizando obras de ampliación, para lo cual contrataron a un grupo de albañiles, algunos de los cuales son conocidos de la familia y otros no; hay una casa quinta en construcción y otras en pie.



Se indicó que todas las noches se quedaba alguien de la familia en la quinta, pero justo en la noche del viernes al sábado, en la vivienda no hubo personas que la cuidaran. Esto fue aprovechado por los ladrones que decidieron ingresar sin romper las puertas.



No se constató ningún daño en las aberturas, por lo que creen que quien ingresó lo hizo con llave o de algún otro modo le facilitaron el acceso. Por esto, desde el entorno de la familia desconfían de alguno de los albañiles, publicó Uno.



Entre los elementos que sustrajeron, se indicó un televisor, un microondas y una bicicleta.



En el lugar estuvieron trabajando efectivos policiales de la comisaría decimocuarta y de la División Robos y Hurtos, así como el personal de Criminalística.



Se levantaron rastros y se analizan cámaras de vigilancia de la zona, para tratar de identificar a los ladrones, así como también entrevistaron a distintas personas. Todos los elementos serán puestos a consideración de la Fiscalía.