Bicicletas recuperadas: Dos fueron devueltas, pero muchas aún buscan su dueño

Policiales Recuperaron una gran cantidad de bicicletas en Paraná y buscan a sus dueños

Personal policial de División de Robos y Hurtos de Paraná, realizó este viernes diferentes allanamientos, donde secuestraron nueve bicicletas y a las pocas horas, muchas personas que habían sufrido el robo de bicicletas se acercaron a la dependencia policial para reconocerlas."Mucha gente se acercó en las últimas horas, se estima que más de 30 personas" aseguró el jefe de la División de Robos y Hurtos, Carlos Schmuk a"Los procedimientos se realizaron con mucho éxito, pero no todos pudieron acreditar la propiedad", sumó.Además, señaló que para poder constatar la propiedad de los rodados las personas tienen que concurrir con alguna documentación que indique la compra, o en el caso de no tenerla una foto vieja o algo que acredite que son dueños. Además resaltó que es fundamental ir con la denuncia del robo.En esta oportunidad, Schmuk, indicó que "una de las bicicletas recuperadas, había sido robada horas antes en calle Pronunciamiento y al dueño, los delincuentes, lo habían lastimado en el hombro"."Se trataba de una bicicleta blanca marca Rally rodado 26 que fue secuestrada por la Policía, cuando una mujer conocida como la hija del Chavo Vega´, andaba con el rodado y no pudo explicar su procedencia", resaltó.Al finalizar manifestó que "cuando ocurre un robo es necesario que los damnificados realicen las denuncias con las características específicas de las biciletas, para luego ser localizadas y devueltas"