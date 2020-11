Apareció la joven gitana y cerraron la investigación en Paraná

Diego Cuevas, jefe de la Comisaria 12

Policiales Investigan el asalto y secuestro de mujer de la comunidad gitana en Paraná

Según trascendió el pasado 2 de noviembre, una joven de 20 años, que pertenecía a la comunidad gitana había sido secuestrada.Con el correr de los días y el avance de la investigación, la familia de la víctima, dio cuenta de una versión que se había omitido manifestar a los efectivos policiales. Se pudo confirmar que la joven supuestamente secuestrada, y el sujeto acusado del secuestro, habían comenzado una relación sentimental hace unos meses.Los jóvenes eran intensamente buscados en la localidad de Villaguay, lugar donde estaban los familiares del masculino., expresó a: "En horas de la tarde del pasado martes, familiares de la joven, se presentaron en la jefatura y dieron cuenta de que los hechos no eran como habían manifestado en un principio, sino que se relacionaban a costumbres de su comunidad"."Si bien quisieron cerrar la causa, desde la Fiscalía se ordenó que hasta que no aparezca la chica, seguían las investigaciones. Durante el martes a la noche, la joven desaparecida, se presentó en la jefatura de Villaguay, donde notificó lo dicho por su familia", dijo."La pareja se escondía en diferentes partes de la localidad de Villaguay para no ser encontrados, pero como las investigaciones policiales continuaban, decidieron presentarse en la comisaria. De nuestra parte, se dio finalizada la causa de la desaparición de la joven", culminó.