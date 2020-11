Hubo dos allanamientos en Paraná por causa internacional de pornografía infantil

Personal de la Dirección de Inteligencia Criminal en Paraná, realizó dos allanamientos por el delito de pornografía infantil, en el marco de una investigación internacional., Gabriel Ferro, ingeniero, jefe de la Dirección de Cibercrimen.Sobre la causa, comentó que "está siendo investigada también en Panamá, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Brasil, y Paraguay. En tanto en Argentina se están realizando allanamientos en Buenos Aires, Santa Fe, Chaco y Entre Ríos."."Hay muchas aplicaciones para poder compartir archivos multimedia como videos, fotografía, incluso podrían chatear entre los usuarios, de manera anónima. Las personas continuamente se trasfieren documentos, y una de esas conexiones se dio en Paraná", dijo.Y agregó queHasta que no se realicen las pericias correspondientes y se obtengan pruebas fehacientes, no se puede proceder a la detención de nadie.".Al respecto comentó que "desde el país vecino se comunicaron con Buenos Aires, luego con la Unidad Fiscal de Violencia de Género y ahí tomamos intervención nosotros. Realizamos una investigación profunda sobre todo los moradores del domicilio donde surge esa conexión, y en virtud de toda la información que recopilamos, sugerimos que pudo haber más sospechosos en otro domicilio, y en base a eso justificamos el segundo allanamiento".Según informó el ingeniero, "El horario en los diferentes países imposibilitó esa idea, pero en el país se realizaron casi en el mismo instante".Al finalizar, Ferro aclaró que "Hasta el momento no lo sabemos".