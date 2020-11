La madre de Gabriel Gusmán muerto por dos policías: "Siguen siendo asesinos"

Archivo de la causa

Diez meses después del caso Chocobar en Buenos Aires, un joven de 20 años, murió de manera similar en un barrio de la capital entrerriana ySe trata de la muerte de Gabriel Gusmán, quien el 25 de septiembre de 2018 recibió un disparo en la nuca, el cual fue efectuado porDos años después,. Sin conclusiones certeras en la investigación, que fue realizada por efectivos de la misma fuerza y a cargo del Ministerio Público Fiscal, el Superior Tribunal de Justicia, informó de la decisión del Ministerio Público Fiscal, que"Luego de llevar a cabo numerosas medidas a fin de lograr el esclarecimiento del hecho,, que tuvieron actuación, los fiscales resolvieron el archivo provisorio de la causa", señalaba el comunicado de prensa difundido por el Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia.y pedirá que el fiscal coordinador revise la decisión. En esa línea,para que se esclarezca lo que calificó como un "asesinato"."La causa ha quedado archivada provisoriamente y los policías aún no han sido procesados y tampoco han sido llamados a indagatoria", sostuvo Alejandra López y agregó: "y no entiendo, por qué los fiscales y jueces archivan la causa.", remarcó la madre del joven.Por otra parte, negó quey remarcó que "a Gabriel, lo persigue la policía, la patrulla 1021 del Servicio 911, en la cual iban Oscar Molina y Diego Ibalo. Ellos, le dan la voz de alto, Gabriel se rinde con las manos en alto y Molina,", recordó Alejandra."En una nota que dio el policía Diego Ibalo, él dijo que `no estudio para ser policía, él nació para ser policía´. Pero ¿qué vocación tiene un policía que mata a un pibe?", se preguntó la madre de Gabriel Gusmán.Asimismo, la mujer señaló que "Ibalo, dijo que siente un dolor muy profundo porque él no quiso hacer lo que hizo con su compañero yy agregó que "sus testigos son a favor, pero hay videos también. Los jueces y fiscales tienen que sentarse a ver los videos que todos tienen", afirmó la mujer.La madre de Gabriel Gusmán mencionó que "a mi hijo no le hicieron autopsia y no tenía ni proyectiles ni vainas en la ropa. Me lo entregaron desnudo para velarlo", explicó la madre del joven que murió a raíz de un disparo en la nuca, efectuado por un arma de la Policía de Entre Ríos.Asimismo, recordó que "", resumió al recordar la liberación de los efectivos policiales en la medianoche del miércoles 26 de septiembre de 2018.La algarabía estalló y los aplausos de sus camaradas quebraron el silencio en calle Córdoba de la capital entrerriana. Más de 30 efectivos, 14 patrulleros y dos motos de la Policía de Entre Ríos, ocuparon calle Córdoba en doble fila y cortaron el tránsito en la intersección con calle Laprida de la capital entrerriana, para esperar a sus camaradas, Molina e Ibalo. "En una entrevista, Ibalo dijo que no era un festejo. Pero si era un festejo porque como dijeron ellos, habían matado `un lacra, un negro villero´.", remarcó Alejandra a Elonce TV y agregó que "", reclamó la madre de Gusmán.