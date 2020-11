Conductor en infracción quiso doblar en una esquina e impactó contra luminaria

Un siniestro vial ocurrió en horas de la tarde de este jueves, en Avenida Ramírez y Nogoyá, en Paraná. Según se supo un auto, impactó contra una columna de luz de una reconocida pizzería de la capital entrerriana, luego de dar un giro "bastante amplio".El conductor del vehículo, que iba con su hijo pequeño en el asiento de atrás, circulaba en sentido norte-sur por el carril derecho de Av. Ramírez. Según manifestó a, "quise esquivar una bicicleta que venía por calle Nogoyá en sentido este-oeste, e impacté contra la columna".Sin embargo, personal de Tránsito Municipal, dijo que "en ningún momento se sintió o se vio una bicicleta, no hay registro de una frenada o la participación de otro vehículo". El conductor "tenía una graduación de alcohol en sangre de 0.55 grados. Además, no posee la documentación correspondiente del auto, y por ese motivo será retenido".Afortunadamente no hay personas lesionadas. Si bien el transito permanecía cortado, al retirar el auto se restableció la circulación.