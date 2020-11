Nene de 10 años fue baleado por su hermano cuando jugaban con un revólver

La madre de Lautaro, el niño que recibió el disparo, dijo a Cadena 3 que era el mediodía cuando los niños estaban jugando en la casa de su papá, que estaba trabajando.

"No sé cómo sacaron un arma y jugando (el otro menor) disparó y la bala impactó en el hombro de Lautaro y perforó un pulmón", contó.

"Está con respirador, dormido, sedado pero pasó bastante bien la noche", dijo la mamá del niño.



La mujer dijo que no tiene "mucha relación" con el progenitor del pequeño y qué no sabe de dónde sacaron la pistola.

Por su parte, Cecilia Angulo Bocco, directora del Hospital Pediátrico indicó a Cadena 3 que el niño está "muy crítico" y que la bala ingresó por el hombro, recorrió un trayecto y le perforó el pulmón.

Además, agregó que le detectaron un proyectil en el abdomen y que, tras varios interrogatorios al padre, admitió que el pequeño se había tragado un balín de aire comprimido el día anterior.