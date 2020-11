Correntino insultó a inspectores y evadió controles para entrar a Concordia

El hecho se registró en la mañana del miércoles, en la zona de Control Sanitario ubicado en el empalme de la Ruta Provincial Nº22 y la Ruta Nacional Nº14. En el lugar, una camioneta VolksWagen Amarok, de color blanca, había ingresado a Concordia evadiendo el control, por lo que su conductor intentó colisionar a los funcionarios municipales allí apostados para realizar las maniobras de evasión y así ingresar ilegalmente.



Una vez conocida la situación y con las imágenes y comunicaciones aportadas por las cámaras de Seguridad de la Sala de Monitoreo, la policía emprendió la búsqueda del rodado poniéndole fin a la persecución en calle Güemes e Ituzaingó, donde se logró interceptar el vehículo.



La camioneta era conducida por un hombre de 55 años, oriundo de la ciudad de Monte Caseros, provincia de Corrientes.



La Secretaría del Juzgado Federal dispuso la instrucción de la causa penal respectiva. El conductor fue identificado y continuó con su libertad, pero la camioneta fue retenida de forma preventiva.



Sobre lo sucedido, Enrique Escayola, a cargo del Control Sanitario de la ruta 22, precisó que "se le pidió la documentación al conductor, como para hacerle los chequeos correspondientes, pero empezó a insultar al inspector. Me llaman y me acerco al lugar, pero también me empezó a agredir verbalmente, destacando que éramos `unos payasos´, al igual que la policía y que el intendente era un botón".



Luego indicó que "no iba a entregar ninguna documentación y que iba a entrar a Concordia, porque no era de la ciudad sino de la localidad correntina de Juan Pujol, cercano a la zona de Chajarí".



Los insultos continuaron, hasta que el conductor decidió ingresar a la ciudad de Concordia "tirándole la camioneta encima a uno de los chicos que están tomando los datos".