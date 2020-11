Un dogo atacó y mató a una niña de dos años en su vivienda

Una niña de apenas dos años murió ayer en el hospital de Niños de La Plata, a donde fue trasladada de urgencia por las heridas que le causó un perro de la raza dogo argentino.



El animal "pertenece a la familia" de la pequeña, y ahora se le dio intervención a la justicia penal en una causa que se caratuló como "averiguación de causales de muerte".



La tragedia ocurrió alrededor de las 17 de ayer en una vivienda situada en 127 entre 34 y 35, en el barrio El Dique, donde el perro atacó a la nena en circunstancias que se investigan, causándole gravísimas lesiones "en el rostro y el cuello, en particular en la parte cervical", explicó un vocero consultado por el diario El Día de La Plata.



Desesperados, los padres de la víctima -llamada Guadalupe- la cargaron en un auto particular para llevarla a uno de los dos hospitales más cercanos a su casa.



Los médicos de la guardia asistieron a la niña hasta que una ambulancia del Same la trasladó de urgencia al Sor María Ludovica, por la edad de la paciente como por la complejidad de las heridas que presentaba.



De todos modos, los profesionales que la recibieron allí no pudieron salvarla: falleció un rato después de su ingreso por un paro cardio respiratorio traumático causado por el cuadro general de las lesiones.



Los responsables del hospital comunicaron el hecho a la comisaría de cuya jurisdicción depende la casa de la niña.