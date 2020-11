Combaten cinco focos de incendio en Traslasierra: hay bomberos heridos

El jefe de la Departamental San Alberto, comisario José Andrés Romera, precisó a Cadena 3 que los cinco focos "están activos en diferentes direcciones en Ámbul (localidad ubicada sobre la ruta provincial 15, a 260 km de la Ciudad de Córdoba", pero marcó que "no están fuertes".



"Tenemos cerca de 100 evacuados, que pronto regresarán a sus domicilios. No hay casas quemadas; solamente se quemó un galpón de un productor apícola", sostuvo.



El Gobierno de Córdoba precisó más temprano que trabajan en la zona 180 bomberos y tres aviones hidrantes (con la luz del día) para controlar el fuego en cercanías de las viviendas.



En todos los sectores siniestrados también participa el personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Defensa Civil, Policía de Córdoba, los camiones cisterna de la municipalidad de Salsacate y de la comuna de Tala Cañada, y una ambulancia de Ambul.



Las condiciones meteorológicas de este miércoles no han sido propicias para el combate de las llamas, teniendo en cuenta que se registraron intensas ráfagas de viento norte y temperatura de 35°. Heridos En medio del incendio un bombero fue mordido por una serpiente. El último parte médico informa que se encuentra estable y fuera de peligro, pero que continuará en el establecimiento sanitario.



Además, un brigadista de Tanti resultó herido con quemaduras en el rostro y un brazo. Fue atendido y trasladado de forma urgente al Hospital de Mina Clavero.



Otro bombero, del cuartel de Despeñaderos, de 38 años, sufrió quemaduras de 1° grado en el brazo y de 2° grado a la altura de la lumbar. Se quemó trabajando en camino del medio en paraje Santa Rosa, localidad de Ambul.



Un joven civil de 22 años, que colaboraba llevando agua, se cayó de una camioneta particular y tuvo un golpe en su cabeza. Está en observación en el Hospital de Mina Clavero. Desde el domingo El incendio, que va quemando pastizales, monte nativo y palmeras, se había iniciado pasado el mediodía del domingo en cercanías del paraje Mussi y se extendió hasta llegar a las afueras de la comuna de Ámbul, distante 40 kilómetros al norte de Villa Cura Brochero.



La Cooperativa de Salsacate comunicó que se han perdido 10 postes, 20 crucetas y 600 metros de cable de alta tensión, por lo cual la zona permanece sin servicio de energía eléctrica.



Cadena 3.