Un perro atacó a mujer y su hijo: "Le abrí la boca para sacarle al nene"

Foto: El niño estaba siendo operado este miércoles por la noche

La mujer resultó con importantes heridas en los muslos y la espalda, mientras que el niño sufrió desprendimiento de parte del labio. Ocurrió en Rosario.



Un perro callejero atacó a una mujer y su hijo en el barrio Arroyito de Rosario, y aunque ambos resultaron heridos quien se llevó la peor parte fue el niño, que sufrió el desprendimiento de parte de sus labios y en la noche de este miércoles era sometido a una cirugía reconstructiva en el hospital Víctor J. Vilela.



El episodio ocurrió en la tarde de este miércoles, cuando Natalí y su hijo, Tiziano, llevaron el auto al mecánico. La mamá y el nene se bajaron del auto y caminaron unos 20 metros y fueron atacados por un perro.



La mujer contó que primero el animal mordió al nene. "Agarré al perro, le hice abrir la boca y lo soltó a Tiziano y me atacó a mí", contó Natalí, para añadir: "Me lo llevé prendido una cuadra, hasta le tiraron agua y no me soltaba".



Ella resultó con una herida en el muslo que necesitó siete puntos de sutura y un desgarro en la espalda. El niño sufrió el desprendimiento de parte de los labios, por lo que era intervenido quirúrgicamente para realizar una reconstrucción "porque tiene todo colgando", dijo la mujer.



"Tiziano es un guerrero, se la aguantó un montón y lo único que me preguntaba era si yo estaba bien", remarcó en diálogo con Telefe Rosario, al señalar lo mismo que había apuntado el padre del nene: "Yo lo veía y lloraba, y el me contenía a mí".



