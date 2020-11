Un hombre fue detenido por el supuesto delito de "Sextorsión" en Paraná

Durante la jornada de este miércoles personal de la División Robos y Hurtos, dependiente de la Dirección Investigaciones de la Policía, realizó un allanamiento y requisa en una vivienda ubicada en calle Batalla de Cepeda y Torrealday, en Paraná."Durante la mañana de este miércoles realizamos tareas investigativas en relación a una causa que se concreta en la provincia de de Santa Fe, pero que tuvo origen en Paraná", expresó aWalter Giornado, de Robos y Hurtos.Según se supo, un vecino de Paraná se contactó "a través de redes sociales" con una persona que vivía "San Jerónimo. Los protagonistas habían entablado una relación, que parecería amorosa", dijo y agregó que "la persona que vivía en la capital entrerriana le habría pedido fotos y videos subidos de todo, una vez que accedió a esos archivos, le pidió dinero para no difundirlos".Al respecto, el comisario aclaró que "fue una extorsión, ya que le solicitó dinero para no publicar las imágenes". Personal policial de Robos y Hurtos, trabajó "junto a Investigación de San Jerónimo, quien, en el día de la fecha, se presentaron en Paraná y realizamos los allanamientos correspondientes".En los procedimientos secuestraron "una gran cantidad de celulares y procedimos a la detención de esta persona que era solicitada por la justicia de Santa Fe, quien luego de las diligencias de rigor fue trasladado hacia la Alcaidía de la ciudad de Coronda, en San Jerónimo. El detenido no tiene antecedentes", finalizó.Según supoen proceso hay varias denuncias de este tipo de delito, debido a que con el antecedente de este caso, se pueden investigar otras denuncias.