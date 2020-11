Video: Ahorcó a su compañera de trabajo porque "no le gustó la música que puso"

Un nuevo hecho de violencia se vivió en un supermercado chino de la localidad de Santa Rosa, La Pampa. Una joven de 21 años fue agredida por su compañero de trabajo al que no le gustó la música que ella había puesto y reaccionó con violencia.Todo empezó cuando la víctima de la agresión eligió una canción y la puso en el equipo de sonido del local. Fue entonces cuando su compañero de trabajo, un hombre de 33 años, se le abalanzó y a golpes y empujones logró arrinconarla sobre una heladera del mostrador de fiambres.La joven y su otra compañera trataron de defenderse pero el agresor estaba fuera de control, la golpeó con un casco y hasta la tomó del cuello y trató de ahorcarla.La violenta secuencia quedó registrada en una cámara de seguridad del supermercado y los dos terminaron tirados en el piso. Según se supo, en ese momento el hombre aprovechó para pegarle una patada en la cabeza a la chica antes de que por fin, entre el carnicero y una cajera, lograran reducirlo y sacárselo de encima.Tras el ataque, la joven empleada hizo un primer intento por denunciar a su compañero en la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia que pertenece a la Policía, pero no pudo ya que en esa dependencia solo se tramitan causas por violencia de género y no existió ni existe actualmente una relación de pareja entre ellos ni el agresor tiene un cargo laboral que la deje a ella por debajo de su jerarquía.Entonces terminó por la noche en la Comisaría Segunda de esa localidad pampeana e hizo una acusación contra el sujeto por agresión y golpes.La víctima, a pesar de la cantidad de golpes que recibió, fue asistida por los médicos y se encuentra fuera de peligro.