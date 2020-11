Un accidente de tránsito ocurrió este miércoles en horas de la tarde en la intersección de Pascual Palma y Enrique Carbó, de Paraná.



Según supo Elonce TV, un remis y una moto que se conducían por Palma, fueron chocados por la conductora de un Ford Ka que, aparentemente, "pasó el rojo" el semáforo.



Afortunadamente, pese al impacto, no hubo personas heridas. No fue necesario que los conductores fueran atendidos por personal médico.



"Es una zona muy transitada. Por suerte no hay heridos de gravedad. Al principio tuvimos que cortar el tránsito sobre Carbó pero luego fue liberado", relató un Policía. Elonce.com