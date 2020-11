Asesinaron a sereno del predio de Colón de Santa Fe en un intento de robo

Alrededor de las 21:30 del lunes, desconocidos balearon en la autopista Santa Fe- Rosario a Oscar Alberto Salas, quien circulaba en una moto con dirección a su trabajo en el predio de Colón.



El hombre habría sido impactado en un intento de robo y le quitaron la vida con un disparo en la nuca. Los delincuentes solo llegaron a sacarle la mochila pero no pudieron llevarse la moto.



Un pariente de la víctima declaró a LT10 que "estamos muy conmovidos por lo que ocurrió. Oscar hace 5 años que trabajaba en el predio. Justo ayer le cambiaron el turno para la noche. Siempre hacía el mismo recorrido desde la zona de Colastiné hasta el predio".



Salas tenía dos hijos jóvenes de 17 y 24 años. Este crimen fue el número 84 en lo que va del año, en el departamento La Capital de la vecina provincia.



La tristeza del futbolista Brian Fernández



Tras lo ocurrido, el futbolista de Colón, Brian Fernández, manifestó: "Me entero por ustedes; me dejaste helado. Yo lo conocía mucho porque compartíamos tiempo juntos acá en el predio. Era una persona muy buena que siempre me apoyaba y nos cuidaba. Estamos muy tristes".