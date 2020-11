Espacios amplios y mamparas: el protocolo de visitas en las cárceles

Política Habilitan las visitas en las cárceles de Entre Ríos a partir de este lunes

A partir en este lunes se autorizaron las visitas en las cárceles de la provincia mediante la implementación de protocolos estrictos."Para la autorización de las visitas, se tomaron medidas consensuadas entre la parte judicial, servicio penitenciario y las autoridades de Salud", declaró el director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Marcelo Sánchez, aAdemás, Sánchez indicó que el protocolo servirá como un "marco regulatorio" para que cada unidad penal lo adapte según sus características.Sobre los diferentes reclamos que realizaron los familiares para que autoricen las visitas, Sánchez, explicó que "se atendió la solicitud y se elaboraron los protocolos para que se lleven a cabo las visitas".En cuanto las especificaciones del protocolo de visitas, dijo que "se basa en normas como el distanciamiento entre el familiar y el interno. Se pusieron mamparas que hacen a la separación de las personas"."También hay un estricto control en la parte de higienización de los sectores y hay una aireación constante", incorporó.Cabe destacar que en las cárceles de la provincia no se registraron ningún caso positivo de coronavirus desde que comenzó la pandemia, "debemos hacer un balance altamente positivo ya que en estos siete meses no hubo ningún contagió", detalló."La idea es no bajar la guardia para limitar al mínimo el riesgo de contagio en la población penal", culminó Sánchez.