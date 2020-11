El ladrón prófugo fue el que le disparó al jubilado, que respondió y mató a dos

Policiales Jubilado mató a dos delicuentes que intentaron robarle la camioneta

Daniel Alberto Dama, mecánico jubilado de 72 años y vecino muy conocido de San Francisco Solano, se recupera en su casa aún en shock emocional luego de la trágica tarde sufrida este viernes, cuando tres ladrones lo sorprendieron para robarle la camioneta, él sacó su arma y mató a dos de ellos.Los investigadores esperan avanzar en cuestiones claves, como por ejemplo dar con el prófugo, que está identificado y que, según las imágenes de las cámaras de seguridad del propio Dama, es el que dispara contra el vecino, que justificó su respuesta a balazos en un contexto de "legítima defensa". También se tendrán certezas de los informes de autopsia de los dos delincuentes muertos."Se ven dos deflagraciones desde adentro de la camioneta, tenemos que determinar con precisión eso pero el punto es que no tenemos esa arma, porque ese delincuente aún está prófugo, En la escena del hecho solo se secuestró el arma del jubilado, una pistola 9 milímetros, que tiene todos los papeles en regla", confirmaron afuentes de la investigación.Ese prófugo está identificado y ubicado. Es mayor de edad, al igual que sus cómplices muertos. Se pidieron los informes de las identidades, ya que uno tenía un DNI que podría ser falso, y de los antecedentes.Por su parte, Dama, según las primeras pericias, hizo unos seis disparos: uno mató al asaltante que cayó detrás de la camioneta y dos acabaron con la vida del que se había subido al asiento del conductor y, al tratar de llevarse la pick up (Ford Ranger blanca), cayó en un zanjón y le permitió al jubilado alcanzarlos. El ladrón prófugo estaría herido. "El señor nos dijo que está seguro que le dio, que le pegó también a ese, pero en los videos se lo ve correr bien, normal, no parece herido...", agregaron las fuentes. Dama practica tiro.El hecho ocurrió en El Gringo y Donato Álvarez, en el límite entre Florencio Varela y la localidad de San Francisco Solano, en Quilmes. Todo comenzó cuando Dama salía de su casa para ir a hacer unas compras. Ya había sacado su camioneta y se bajó de ella para cerrar el portón cuando aparecieron tres ladrones armados.Los tres asaltantes subieron a la camioneta. El que estaba armado lo hizo en el asiento del acompañante. Cuando intentaron escapar, los ladrones cayeron a una zanja. Allí se complicó todo. Dama se acercó para que al menos los ladrones le dejaran algunas pertenencias y papeles que tenía en el vehículo. Fue cuando vio que el que estaba en el asiento del acompañante le apuntó. El jubilado sacó su arma y comenzó a disparar.Uno de los ladrones lo encañonó en el cuello y Dama le manoteó el brazo y se lo corrió. El ladrón lo empujó y el jubilado tropezó y quedó semirecostado en el piso. Según declaró el hombre, en ese momento sintió al menos dos disparos desde adentro (los que se ven en el video) y se corrió hacia atrás para no quedar en la línea de fuego. Entonces vio que desde atrás de la caja de la Ranger apareció el asaltante que estaba sentado atrás e iba hacia él. Dama le disparó y le acertó. El delincuente cayó muerto atrás de la camioneta.Dama sufrió algunos raspones producto de la caída en el inicio de la secuencia y se encontraba en "estado de shock" por lo que le tocó vivir. Este viernes a la tarde declaró ante el fiscal Darío Provisionato de la Fiscalía N° 1 de Florencio Varela que pertenece al Departamento Judicial de Quilmes.Dama es un reconocido mecánico de San Francisco Solano, que vivió los 72 años de su vida en la misma casa. Tiene dos hijos, que también son vecinos de la zona. Ya había sufrido un violento asalto hace un año y medio, cuando ladrones se le metieron en la casa, donde vivió toda su vida, y lo sorprendieron cuando dormía con su mujer. Les robaron dinero y los golpearon."Mi viejo está bien, mi mamá muy nerviosa, ya la atendió el SAME. Lamentablemente mi viejo les disparó y mató a dos ladrones y al tercero aparentemente lo hirió pero consiguió escapar", dijo uno de los hijos de Dama en un audio de WhatsApp al que accedió Clarín.Dama es muy querido por los vecinos y en esa casa vivió toda su vida, pero la zona cambió mucho en los últimos años, con la instalación de varios asentamientos y villas que modificaron la dinámica del barrio. Su domicilio tiene tres cámaras de seguridad, dos en los laterales y una en el frente, que tomó al detalle la secuencia del asalto. Y que pueden dar fe de su testimonio.