Blasón: "Se secuestran diariamente armas que son usadas para hechos delictivos"

La Policía de Entre Ríos intervino en distintos procedimientos en los que secuestraron diversos tipos de armas de fuego.Horacio Blasón, jefe de la División Homicidios, dijo a, deque "no tenemos estadística sobre la procedencia de las armas que se secuestran. Hay armas que tienen la numeración suprimida. Se realiza una pericia para saber los números originales y saber quiénes eran sus propietarios. En caso de que no se pueda es difícil saber su procedencia. La mayoría de las veces son armas que han sido robadas en la zona o lugares aledaños. A veces se las roban a personal de una fuerza de seguridad".Hoy en día, las armas más utilizadas por la delincuencia son "varias. Hay épocas donde secuestramos más tumberas que armas de puño, revólveres, otras armas calibre 9mm. Varía. Se secuestran diariamente armas"."Cuando se allana a una persona varias veces por una causa de arma de fuego y no se encuentran las armas, lleva a pensar que las están escondiendo en otro lugar o amedrentando a alguien para que se las guarde. Hay que hacer una importante investigación, porque a veces se las dan a personas que no tienen antecedentes", resaltó.Y aseguró que "la tenencia ilegal de armas de fuego es un delito grave".