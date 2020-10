Impotencia de una mujer que denuncia el abuso de su hija

"Tiene restricciones y sigue merodeando por mi casa"



La niña tiene 12 años. Su abuela y su madre aseguraron a, qIndicaron que "se han movilizado" a Tribunales "para buscar que nos escuchen", aunque, según estimaron: "no pudimos ser escuchadas porque están con el conflicto de los Etchevehere".Recordó quePor su parte, la madre de la niña de 12 años contó que el hombre, que era su "novio desde hace tres años" y con el que "no convivía", "tocó" a su hija, hecho que ella observó."Nunca conviví con él, era un noviazgo de hace casi tres años. Yo confiaba en él. A veces íbamos a dormir a su casa", detalló la mujer., aseveró: "Esa noche nos acostamos tipo una y media ya que él tiene negocio. Mi nena estaba muy dormida, porque le había dado sus remedios ya que había tenido una alergia. Él se levantó más o menos a las dos de la mañana, yo me hice la dormida y ví que le tocaba la cabeza.Le pegué el grito, me dijo que no estaba haciendo nada, que estaba loca. Le grité que era un hdp, que lo había visto que le estaba tocando la cola de la nena".La mamá de la niña relató que inmediatamente "desperté a mi hija y agarré mis cosas y me fui a la comisaria novena a hacer la denuncia".Detalló que luego habló con su hija y que. Además, la niña le indicó que el novio de su madre "la había amenazado con que, si me contaba, iba a lastimar a sus hermanos".Asimismo, manifestó que"Fuimos a gritarle que saliera, que diera la cara, le grité que mi hija habló y que contó todo. La gente actuó después de esto, luego de que yo me viniera a mi domicilio", aportó.Al mismo tiempo, indicó que"Yo no estoy mintiendo, no jugaría con la imagen de mi hija, de mi familia. No nos han citado todavía, pido respuestas de la justicia", aseveró finalmente.