Dos camiones quedaron atorados en el acceso sur de Paraná

Pasadas las 13 de este jueves se produjo un choque entre dos camiones en una de las colectoras del Acceso Sur de la ciudad de Paraná. Concretamente el siniestro ocurrió en el kilómetro 51/2 , frente al predio donde se realiza la tradicional Fiesta de los Reyes Magos.Según se pudo saber, los rodados de gran porte que salían de la capital entrerriana, quedaron atrapados al circular uno a la par del otro sin tener en cuenta el espacio de la calzada.Tras el incidente, vecinos de la zona dieron cuenta que quienes circulan por el lugar no respetan el tránsito sobre la colectora, el cual es de uso para residentes de las cercanías y recordaron que quienes salen o ingresan a la ciudad deben hacerlo por el carril del medio.El tema de la velocidad también inquieta a los vecinos.En diálogo con Elonce TV, Horacio, comerciante de la zona, dijo que "al principio parecía que iba a ser un lío porque no estábamos acostumbrados, pero después todo bien. Hubo un accidente de moto los primeros días y si bien no estoy sobre la ruta, creo que el tránsito está bien".Paso seguido indicó que hay semáforos que están intermitentes, lo cual "se presta para el peligro constante". Y recordó que ni bien se habilitaron "hubo controles con presencia de inspectores, unos dos días pero después no hubo nunca más".Respecto a las bicisendas, opinó que "son medias complicadas. Suelo andar en bicicleta y son muy ajustadas; si un ciclista quiere adelantarse a otro sí o sí tiene que salir a la colectora y es peligroso".Finalmente, y consultado sobre la velocidad, Horacio afirmó que "no se respeta ni en las rutas ni en las colectoras. Hasta que haya algún control".